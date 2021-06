Trent Alexander-Arnold sera inclus dans l’équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Trent Alexander-Arnold devrait être inclus dans la dernière équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour les prochains championnats d’Europe, Sky Sports News a été dit.

Mason Greenwood s’est retiré de l’équipe provisoire de 33 joueurs mardi matin en raison d’une blessure sous-jacente, tandis que Sky Sports News a rapporté à midi que Jesse Lingard avait été informé qu’il ne figurerait pas.

L’inclusion d’Alexander-Arnold, la blessure de Greenwood et l’omission de Lingard signifient que cinq autres joueurs devraient rater la coupe.

Southgate confirmera son équipe finale à 17h, avec une émission spéciale couvrant l’annonce sur Sky Sports News de 16h à 19h.

Plus à venir….

