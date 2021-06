Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker ont tous été inclus dans l’équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour les prochains championnats d’Europe.

Mason Greenwood, Ben Godfrey, Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Ben White ont tous raté la liste finale après avoir initialement fait l’équipe provisoire de 33 hommes nommée par Southgate la semaine dernière.

Un problème sous-jacent a vu Greenwood exclu de l’Euro plus tôt mardi, alors que malgré les problèmes de blessures pour Jordan Henderson, Harry Maguire et Kalvin Phillips, le trio a tous fait partie de l’équipe finale.

L’équipe d’Angleterre de 26 joueurs pour l’Euro 2020 Gardiens de but : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton). Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City). Milieu de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham). En avant : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City).

« Mason Greenwood a malheureusement dû se retirer vendredi, nous savions donc qu’il n’était pas un concurrent pour les derniers matchs », a déclaré Southgate après l’annonce.

« La partie la plus complexe cette fois a été ces blessures, si nous devons tenter notre chance sur les gens

« En Jordan Henderson et Harry Maguire, nous avons quelques joueurs qui ne sont pas là où ils seraient idéalement en termes de préparation physique, mais nous pensons que l’expérience qu’ils ont et le fait que nous pensons pouvoir les amener à un point là où ils peuvent s’impliquer dans le tournoi, cela vaut la peine de les prendre. D’autant plus que nous avons une équipe élargie de 26. «

L’inclusion de quatre arrières droits dans l’équipe provisoire de 33 joueurs la semaine dernière avait conduit à sept jours de spéculation sur le ou les joueurs qui pourraient manquer.

Southgate avait souligné la polyvalence du quatuor la semaine dernière en déclarant « Je vois de bons footballeurs », suggérant qu’Alexander-Arnold pourrait jouer au milieu de terrain, avec James, Trippier et Walker capables de jouer divers rôles défensifs.

En conséquence, les quatre joueurs ont fait la liste finale qui comprend 10 défenseurs et seulement cinq milieux de terrain, dont Jude Bellingham, 17 ans.

Bukayo Saka et Jack Grealish font partie des huit attaquants de l’équipe, ce dernier devant porter le maillot n°7 du tournoi.

L’Angleterre affrontera l’Autriche lors d’un match d’échauffement mercredi à Riverside, puis accueillera la Roumanie au stade de Middlesbrough dimanche – une semaine avant le début de leur campagne pour l’Euro contre la Croatie à Wembley le 13 juin.

Lingard débutera contre l’Autriche après un appel « difficile »

Southgate a déclaré qu’il était « difficile » de dire à Lingard qu’il avait été laissé de côté après que le milieu de terrain de Manchester United ait bénéficié d’un prêt réussi à West Ham, ajoutant que le joueur de 28 ans commencerait probablement contre l’Autriche.

Watkins et Ward-Prowse ont également eu la possibilité de rentrer chez eux, mais Southgate a salué l’engagement du trio en déclarant qu’ils joueraient tous un rôle dans les matchs d’échauffement cette semaine.

Southgate a déclaré: « Pour moi personnellement, il a été très difficile de parler à Jesse, qui a tant donné à l’Angleterre, a si bien joué pour l’Angleterre pendant une longue période, James Ward-Prowse qui a été capitaine de l’Under- 21s puis Ollie Watkins, qui a connu une saison formidable avec Aston Villa.

Image:

Jesse Lingard avait marqué le troisième plus grand nombre de buts en Premier League après avoir rejoint West Ham en prêt



« Ces trois-là, je leur ai donné la possibilité de rentrer chez eux s’ils le voulaient, mais ils étaient tous catégoriques sur le fait qu’ils voudraient rester et faire partie du groupe.

« Ils savent qu’ils seront impliqués dans ces deux matches. Je pense que Jesse commencera probablement demain.

« Leur engagement a été exemplaire et leur professionnalisme a été brillant et signifie qu’hier après-midi, lorsque j’ai eu des conversations avec ces joueurs, bien qu’ils aient été déçus de savoir où ils en étaient et cela a signifié que l’atmosphère autour du camp est restée positive et très détendue . »

Southgate a ajouté: « Nous n’emmenons aucun touriste ici. Nous avons une équipe, tous prêts à jouer et à contribuer. C’est vraiment important car au cours des neuf prochains matchs auxquels nous espérons participer, nous allons avoir besoin de tout le monde.

« La chose la plus difficile est que lorsque nous arrivons au premier match, nous ne pouvons choisir qu’une équipe de 23 le jour du match, c’est déjà assez difficile d’en choisir 11. Nous pourrions potentiellement décevoir les gens ces jours de match, bien que nous n’ayons peut-être pas tout le monde disponible.

« Les avantages sont que nous avons pu tenter notre chance sur des joueurs que nous avons peut-être dû écarter. Nous avons pu nous couvrir dans différentes positions, différentes formations tactiques. [With] le professionnalisme du groupe et le respect que le groupe a les uns pour les autres, je ne pense pas que le 26 soit un problème aussi important qu’il aurait pu l’être. »

Les joueurs anglais réagissent à l’inclusion

Derniers euros en tant que fan. Cet Euros en tant que joueur. Énorme honneur – hâte de commencer pic.twitter.com/fv2XNermU0 – Harry Maguire (@HarryMaguire93) 1 juin 2021

Un honneur absolu et un rêve devenu réalité de pouvoir représenter @Angleterre à un tournoi majeur comme celui-ci. Je vais tout donner pour rendre ce pays fier pic.twitter.com/Ah3qhfyGdl – Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) 1 juin 2021

