Trent Alexander-Arnold pourrait passer au rôle de milieu de terrain en Angleterre: Gareth Southgate

Trent Alexander-Arnold a la capacité et la vision de passer à une position de milieu de terrain pour l’Angleterre à l’avenir, a déclaré l’entraîneur Gareth Southgate après avoir nommé le défenseur de Liverpool dans son équipe provisoire de 33 joueurs pour le Championnat d’Europe.

L’arrière droit de 22 ans a été abandonné pour les éliminatoires de la Coupe du monde en mars, mais a été ramené dans une équipe élargie qui sera réduite à 26 joueurs avant le tournoi du 11 juin au 11 juillet.

Interrogé mardi par les journalistes sur la possibilité pour Alexander-Arnold de jouer au milieu de terrain, Southgate a déclaré: «Je pense qu’il ne fait aucun doute qu’il le pourrait.

«La difficulté est qu’il n’a pas eu l’occasion de le faire depuis qu’il était plus jeune et c’est là qu’il est arrivé à l’académie de Liverpool.

«C’est un passeur fantastique du ballon et il a une excellente vision des passes. Donc c’est un meneur de jeu de l’arrière droit… Alors pourquoi cela ne se prêterait-il pas à un moment de sa carrière à être au milieu de terrain? «

Southgate comprenait également le skipper de Manchester United Harry Maguire, qui souffre d’une blessure à la cheville qui pourrait le forcer à sortir de la finale de la Ligue Europa de mercredi contre Villarreal.

Le manager de l’Angleterre a déclaré avoir peu d’informations sur la forme physique du défenseur, qui a manqué l’entraînement mardi.

« Nous avons eu une évaluation initiale sur Maguire, qui était positive en termes de tournoi, mais il y avait toujours un peu plus de gonflement et une enquête plus approfondie était nécessaire », a-t-il ajouté.

«Quand vous avez une finale européenne et que les informations pour l’opposition sont si serrées et que les choses fuient, je comprends pourquoi les clubs veulent garder leurs cartes près de leur poitrine.

«Cela a rendu les choses un peu plus difficiles pour nous, mais je n’ai pas de problème avec United… Nous avons des blessures à différents stades, (avec) un couple sur lequel nous avons très peu d’informations pour le moment.»

L’Angleterre disputera des matches amicaux contre l’Autriche et la Roumanie en juin avant le début de leur campagne Euro 2020 Groupe D avec des matchs contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici