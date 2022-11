Trent Alexander-Arnold pourrait coûter à l’Angleterre à la Coupe du monde, selon Gary Neville | Nouvelles du football

Les vulnérabilités défensives de Trent Alexander-Arnold le rendent impossible à sélectionner dans un match à élimination directe de la Coupe du monde, explique Gary Neville.

Avec l’entraîneur anglais Gareth Southgate qui a nommé jeudi son équipe pour la Coupe du monde, on ne sait toujours pas si le défenseur de Liverpool Alexander-Arnold sera dans l’avion pour le Qatar.

L’éventail complet des forces et des faiblesses d’Alexander-Arnold, des passes diagonales ratissées aux batailles laborieuses en tête-à-tête avec Ryan Sessegnon et Ivan Perisic, a été présenté lors de la victoire 2-1 de Liverpool à Tottenham dimanche.

Neville pense qu’Alexander-Arnold a les attributs pour devenir le plus grand arrière droit que le jeu ait jamais vu, mais tout ce potentiel est compensé par des lacunes défensives flagrantes, ce qui pourrait affecter son inclusion en Coupe du monde.

“C’est vraiment difficile avec Alexander-Arnold”, a déclaré Neville Sports du ciel. “Son talent pour l’avenir est hors de ce monde.

“Mais nous parlons de football à élimination directe. Que l’Angleterre gagne ou perde dans une Coupe du monde dépendra de quelques instants. Une erreur – la concentration. En ce moment, je ne vois pas comment Gareth peut entrer dans un KO. match dans une Coupe du monde contre Trent Alexander-Arnold.

“Je veux que ce joueur soit le meilleur arrière droit de tous les temps parce qu’il a la capacité de le faire. Mais parfois à Tottenham, il semblait qu’il pourrait coûter cher à Liverpool.

“Dans une Coupe du monde, je pense qu’il donne un penalty [for his challenge on Sessegnon]. Je ne pense pas que Gareth lui fera confiance dans un match à élimination directe. Ce qui signifie, va-t-il alors le prendre ? S’il a quatre arrières droits brillants, ira-t-il ?”

Alexander-Arnold le joker du pack anglais ?

Neville pense qu’Alexander-Arnold pourrait être inclus dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate en tant que “joker dans le peloton”, un joueur qui ne commence pas mais offre une option si l’Angleterre a besoin d’un but.

“Je regarde la liste des arrières droits”, a ajouté Neville. “Si Reece James est en forme, vous le prenez définitivement. Kyle Walker s’il est en forme. Je pense que Ben White doit partir en raison de sa flexibilité pour jouer à l’arrière droit ou dans un arrière trois. Trippier ira toujours parce que Gareth l’aime.

“Est-ce que Gareth veut prendre Trent comme joker si l’Angleterre a besoin d’un but ? Il ne le lancera pas, mais le prendra-t-il comme quelqu’un à faire sortir du banc si l’Angleterre a besoin d’un but ? C’est la décision que Gareth doit prendre.

“Nous ne devrions pas vraiment être assis là jeudi à dire” comment n’est-il pas là? “. Avec le nombre de joueurs que vous pouvez prendre, tous ceux que nous pensons être là devraient être là.

“Les grandes situations qui se développent sont Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kieran Trippier, Ben White. Et l’autre est James Maddison – qui est en grande forme.”

Klopp: Performance mitigée d’Alexander-Arnold

S’exprimant après que Liverpool ait mis fin à une séquence de deux défaites consécutives en Premier League avec une victoire aux Spurs, le manager Jurgen Klopp a admis que c’était une performance mitigée d’Alexander-Arnold mais dont il fallait être fier compte tenu de la qualité de l’opposition à laquelle il était confronté.

“Oui [it was a mixed bag], bien sûr”, a déclaré Klopp. “Mais ses diagonales viennent d’une autre planète, elles sont incroyables. Nous aurions pu faire encore plus avec ces balles.

“C’est vraiment difficile avec quatre derrière de défendre ces choses-là, ce n’est possible qu’avec du soutien. En première mi-temps, il était contre Sessegnon, la seconde il était contre Perisic, qui peut centrer avec sa gauche comme il peut avec son pied droit, et il est aussi une menace dans les airs.

“Il y a beaucoup de choses à considérer en tant que défenseur. Vous espérez seulement que les milieux de terrain sont là pour vous aider. Je pensais qu’il avait fait un très bon match, mais c’est délicat pour l’arrière.”