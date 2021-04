Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que Trent Alexander-Arnold n’a rien à prouver au patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, après que l’arrière droit ait clôturé une semaine de montagnes russes avec un vainqueur du temps d’arrêt contre Aston Villa samedi.

Alexander-Arnold a réussi une frappe étonnante du bord de la surface pour seulement son deuxième but de la saison alors que Liverpool a renforcé ses espoirs de qualification en Ligue des champions avec une victoire 2-1 en Premier League.

L’arrière arrière a récemment été critiqué pour sa forme et a été exclu de l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde le mois dernier.

Le joueur de 22 ans a depuis joué dans la victoire de la semaine dernière contre Arsenal avant de commettre une erreur coûteuse lors de la défaite en milieu de semaine de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Pourtant, Klopp a déclaré qu’Alexander-Arnold méritait plus d’espace pour mûrir en tant que footballeur.

« Je ne pense pas qu’il doive prouver quoi que ce soit, pour être honnête », a déclaré Klopp à la BBC, avec Southgate présent à Anfield pour regarder le match gagnant d’Alexander-Arnold.

«Vous pouvez jouer la meilleure saison de votre vie et l’entraîneur de l’équipe nationale doit prendre des décisions et nous respectons cela.

« La seule chose que fait Trent est de jouer son meilleur football. Au cours des 10 derniers jours, il a joué deux fois de manière exceptionnelle et maintenant il marque un but. Le plus important est que nous arrêtions d’en parler. »

Le milieu de terrain de Liverpool, James Milner, a également fait l’éloge d’Alexander-Arnold alors que l’arrière droit offrait une réponse appropriée à ses critiques.

« Cela en dit long sur son personnage », a déclaré Milner. « Les gens oublient à quel point il est jeune. Il a été très chanceux dans sa carrière jusqu’à présent, donc être exclu de l’équipe d’Angleterre est probablement l’une de ses premières déceptions.

« Mais il a un but énorme à la fin … nous sommes ravis pour lui. »