Trent Alexander-Arnold: le défenseur de Liverpool dit qu’il se sent «en forme et en bonne santé» après s’être remis d’une blessure à la cuisse | Actualités footballistiques

Trent Alexander-Arnold a déclaré qu’il se sentait « en forme, en bonne santé et prêt à jouer » lors des matchs amicaux d’ouverture de Liverpool mardi.

L’international anglais Alexander-Arnold a été exclu de l’Euro 2020 après s’être blessé à la cuisse lors d’un match d’échauffement contre l’Autriche le 2 juin.

Il est depuis revenu à l’entraînement complet avec Liverpool et pourrait figurer lorsque les Reds joueront des matchs amicaux consécutifs de 30 minutes contre Wacker Innsbruck et Stuttgart mardi.

« [I’m] totalement indolore. J’ai fait beaucoup de rééducation quand nous étions en congé cet été avec les kinés et le personnel médical, ce qui était bon pour moi », a déclaré Alexander-Arnold sur le site Internet de Liverpool.

« Je me sens en forme, je me sens en bonne santé et je suis de retour à l’entraînement complet maintenant, donc c’est bien. C’est bien pour moi. J’ai fait pas mal de séances avec les gars maintenant, je me sens assez en forme pour jouer.

Alexander-Arnold s’est blessé à la cuisse alors qu’il jouait pour l’Angleterre lors d’un match d’échauffement avant l’Euro 2020



« Mais la décision vient du manager, du personnel et évidemment du personnel médical, ils doivent parler et voir si cela vaut le risque.

« Sinon, il y a aussi un match le vendredi, donc que ce soit quelques minutes le mardi et jouer un peu plus le vendredi, calmez-moi comme ça, qui sait ? De toute façon, je serai prêt à jouer . »

Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip sont également sur le point de retrouver une forme physique complète après des périodes en marge la saison dernière.

















Alexander-Arnold est particulièrement heureux de voir le retour de Van Dijk, alors que Liverpool se prépare pour son match d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League contre Norwich le 14 août, en direct Sports du ciel.

« Dans et autour de l’équipe, il est une si grande différence pour nous », a déclaré Alexander-Arnold.

« Un gars incroyable, un joueur incroyable. Mais l’impact qu’il a sur nous est énorme, il le sait lui-même et connaît le rôle qu’il doit jouer au sein de l’équipe, en tant que leader et en tant que capitaine.

« Il est une grande partie de l’équipe et tout le monde est vraiment heureux de le voir de retour à l’entraînement et dans et autour de l’équipe. »