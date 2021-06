Trent Alexander-Arnold: l’arrière droit anglais ratera l’Euro 2020 en raison d’une blessure à la cuisse | Actualités footballistiques

Trent Alexander-Arnold a été exclu de l’Euro 2020 après s’être blessé à la cuisse lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Autriche mercredi.

L’arrière droit s’est arrêté au cours des dernières étapes de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur l’Autriche au Riverside Stadium et a été aidé hors du terrain par le personnel médical anglais.

Les analyses de jeudi ont confirmé qu’Alexander-Arnold a subi une déchirure au quadriceps qui l’exclura du tournoi et il est maintenant retourné à Liverpool pour un traitement.

Le joueur de 22 ans devrait être absent pendant quatre à six semaines avant de pouvoir reprendre l’entraînement, et Liverpool espère qu’il sera en forme pour le début de la prochaine saison de Premier League.

Gareth Southgate ne confirmera le remplacement d’Alexander-Arnold qu’après le match d’échauffement de dimanche contre la Roumanie, également au Riverside Stadium.

Le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 aura lieu contre la Croatie dimanche prochain, 13 juin, à Wembley.

L’inclusion d’Alexander-Arnold dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate pour le tournoi de cet été a été l’un des plus grands sujets de débat dans la préparation de l’annonce de mardi.

Southgate a choisi de choisir quatre arrières droits, refusant de laisser tomber Kyle Walker, Kieran Trippier, Reece James ou Alexander-Arnold.

Ben Godfrey, Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, James Ward-Prowse, Ollie Watkins et Ben White faisaient partie de l’équipe provisoire de 33 joueurs qui n’a pas fait la finale 26. L’attaquant Mason Greenwood a été exclu du tournoi avec un problème à l’aine. .

Jordan Henderson (aine) et Harry Maguire (cheville) continuent d’être surveillés par le personnel médical anglais avant le tournoi, tandis que Jack Grealish a joué 71 minutes contre l’Autriche avant d’être éliminé alors qu’il poursuit son retour en pleine forme après avoir souffert d’un tibia blessure.

Image:

Trent Alexander-Arnold retournera dans son club après s’être blessé lors du match d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche



Alexander-Arnold, qui a remporté 13 sélections à ce jour, a été sélectionné pour l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018 et maintenant, le défenseur s’est vu refuser une chance de participer à son deuxième tournoi majeur.

Le produit de l’académie de Liverpool est revenu à la forme lors des derniers matchs de la saison pour son club, alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté ses cinq derniers matchs en Premier League pour s’assurer une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions.

« Un coup dur pour Trent, Godfrey une bonne option pour Southgate »

Analyse du journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett…

« C’était écrit assez clairement sur son visage hier soir. Il savait que ce n’était pas une blessure dont il allait se remettre en l’espace de 10 jours. Il savait, Gareth Southgate savait et je pense que tous ses coéquipiers savaient .

« L’analyse de jeudi devait révéler l’étendue de la blessure et voir combien de temps il serait absent, les médecins de la FA ont également été en contact constant avec l’équipe médicale de Liverpool et il a maintenant quitté le camp et est de retour dans le s’occuper de son club.

« C’est un coup dur pour Alexander-Arnold. Si vous vous souvenez de la Coupe du monde de 2018, il a été appelé par Southgate après avoir disputé un seul match pour l’équipe senior.

Image:

Ben Godfrey pourrait obtenir le feu vert pour l’équipe de 26 après la blessure de Trent Alexander-Arnold



« Il a remporté la Ligue des champions, il a remporté la Premier League, il y a eu tellement de débats sur Alexander-Arnold se dirigeant vers le tournoi qu’il était sur toutes les dernières pages.

« Il était assez contrarié selon Southgate par les commentaires et les gros titres qui lui parvenaient quant à savoir s’il aurait dû ou non faire partie de l’équipe.

« Southgate l’a pris de côté et l’a rassuré qu’il faisait partie de ses plans et qu’il prenait quatre arrières droits.

« Il semblait donc que tout ce qui avait été réglé et qu’il pouvait se concentrer sur le tournoi, puis à la 88e minute de l’avant-dernier match avant le tournoi, il se contracte le muscle de la cuisse sans personne près de lui.

« Il est parti par le tunnel et était au bord des larmes. Il savait alors ce que nous savons maintenant, c’est un coup dur pour lui et Southgate.

« Mon intuition est que Ben Godfrey a de très bonnes chances de faire partie de l’équipe de 26 de Southgate.

« Quand il a été nommé dans le 33 provisoire, cela a soulevé quelques sourcils, mais Southgate était honnête quant à la possibilité que Maguire ne soit pas disponible et il avait donc besoin d’une couverture centrale.

« Godfrey a joué à l’arrière droit d’Everton cette saison, sept de ses 50 derniers matches ont été dans cette position. 13 d’entre eux sont également venus à l’arrière gauche, ce qui montre à quel point il est polyvalent.

« Donc, si Southgate veut remplacer Trent et toujours couvrir l’arrière central, Godfrey est une très bonne option. »