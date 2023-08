Trent Alexander-Arnold et Virgil Van Dijk devraient-ils être expulsés pour Liverpool à Newcastle ? Les verdicts de Jamie Carragher et Gary Neville… | Actualités footballistiques

Jamie Carragher pense que l’expulsion de Virgil van Dijk contre Newcastle n’aurait pas dû être un carton rouge car elle n’a pas refusé une occasion claire de but – alors que Trent Alexander-Arnold avait raison de ne pas être expulsé plus tôt dans le match.

Lors d’une première mi-temps chaotique du Super Sunday à St James’ Park, Alexander-Arnold est resté sur le terrain malgré avoir échappé à un deuxième carton jaune pour avoir refusé une contre-attaque menée par Anthony Gordon – quelques instants après avoir reçu un premier avertissement pour perte de temps.

Puis, deux minutes et demie après que l’erreur d’Alexander-Arnold ait donné à Gordon et Newcastle une avance de 1-0, Van Dijk a été expulsé pour avoir fait tomber Alexander Isak alors qu’il se préparait à marquer au but.

Avec Carragher évaluant les deux incidents dans le studio à la mi-temps et Gary Neville analysant les incidents depuis la cabine de commentaires de St James’ Park, lisez ci-dessous le point de vue des deux experts de Sky Sports sur les décisions.

Alexander-Arnold aurait-il dû marcher dès le début ?

INCIDENT: Alexander-Arnold se sent victime d’une faute suite à une poussée de Gordon, mais l’arbitre John Brooks accorde une remise en jeu à Newcastle. Alors que le défenseur de Liverpool se relève, il lance le ballon, retardant ainsi la reprise. Brooks lui donne un carton jaune.

Quelques instants plus tard, Gordon est abattu par Alexander-Arnold alors qu’il lance une contre-attaque. L’arbitre Brooks choisit de ne pas présenter un deuxième avertissement au défenseur de Liverpool et lui donne un avertissement à la place.

LE VUE DE CARRAGHER : « Trent mérite un carton jaune [for the first booking]. On connaît les règles, il lance le ballon, mais l’arbitre fabrique une tige pour son propre dos.

Alexander-Arnold bloque la course de Gordon





« Pourquoi la poussée de Gordon n’est-elle pas une faute en premier lieu ? Le fait que l’arbitre ne commette pas de faute est absolument incroyable. Je pense que c’est pour cela qu’il ne lui donne pas un deuxième jaune quelques instants plus tard. »

LE VUE DE NEVILLE : « Le premier avertissement est inutile, nous sommes encore en train de nous habituer aux nouvelles règles. Il le jette simplement, ce qui est désormais un avertissement standard. Il se sent maltraité et est poussé et jette le ballon.

« Le deuxième incident est trop important pour lui [the referee]. Il ne veut pas prendre la décision.

« Alexander-Arnold a de la chance. Il sort vers la gauche et passe son bras autour de Gordon. Il en connaît un de plus et c’est fini. Je suis convaincu que s’il n’avait pas reçu de carton jaune, il en aurait un pour ça. «

Van Dijk a-t-il refusé une occasion claire de but ?

INCIDENT: Quelques instants après que Liverpool se soit incliné 1-0, Van Dijk est accusé d’avoir commis une faute sur Isak au bord de la surface. L’arbitre Brooks donne au Néerlandais un carton rouge direct, avec lequel VAR est d’accord puisque l’attaquant de Newcastle s’est vu refuser une opportunité claire de but.

Que dit le règlement de la FA ? Selon la loi 12 de la FA, article 5, un joueur est expulsé et reçoit un carton rouge s’il refuse une opportunité évidente de but à un adversaire se dirigeant vers le but du joueur par une infraction passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de pénalité.

LE VUE DE CARRAGHER : « Van Dijk fait beaucoup de mal : il est paresseux et le défi n’est pas judicieux, mais je ne pense pas qu’il y ait un carton rouge. Comment savez-vous que c’est une opportunité de but ? »

VUE DE NEVILLE: « Je pense qu’il donne juste un coup de pied à l’avant-centre. Ce n’était pas le défi de Van Dijk de gagner sous l’angle sous lequel il arrivait. Il devait juste essayer de suivre la course d’Isak mais il a essayé de le gagner.

« Il donne un coup de pied dans la jambe gauche, c’est tellement téméraire de la part de Van Dijk. Il n’a pas besoin de s’engager là-bas. Nous sommes tous passés par là. Il doit juste quitter le terrain, prendre les médicaments. Aussi dur que cela puisse être.

« Mais c’est un Virgil van Dijk qui, il y a quelques années, n’aurait pas relevé ce défi. Il aurait laissé Isak le toucher et l’enlever alors qu’il courait dans le canal. Il le traverse. Isak l’a dépassé parce que Van Dijk s’est engagé. »