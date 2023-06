Trent Alexander-Arnold en lice pour un autre départ au milieu de terrain alors que l’Angleterre affronte la Macédoine du Nord lors des qualifications pour l’Euro 2024 | Nouvelles du football

Trent Alexander-Arnold a été largement salué pour son but sensationnel et sa performance globale accrocheuse au milieu de terrain lors de la victoire 4-0 de l’Angleterre contre Malte vendredi soir.

Le joueur de 24 ans, une figure périphérique au niveau international pendant une grande partie du mandat de Gareth Southgate, espère maintenant que le changement de rôle l’aidera à s’assurer une place de titulaire. « Il s’agit d’essayer d’être un nom régulier sur la feuille d’équipe », a-t-il déclaré. « C’est un endroit où j’aime jouer. »

Southgate a certainement été encouragé par ce qu’il a vu. « Je n’ai pas de questions dans ma tête, il peut le faire », a déclaré le patron de l’Angleterre après le match. « Il a montré exactement ce dont nous pensons qu’il pourrait être capable. »

La question est maintenant de savoir s’il considère Alexander-Arnold comme l’avenir de son milieu de terrain ou juste une autre option dans le poste.

Southgate insiste sur le fait que beaucoup dépendra, à plus long terme, de sa poursuite du rôle avec Liverpool. Mais la rencontre de lundi avec la Macédoine du Nord offrira un autre indice.

Si Alexander-Arnold continue là-bas à Old Trafford, contre une équipe bien meilleure que Malte, nous saurons avec certitude que Southgate est sérieux au sujet de ce « projet », comme il l’a appelé vendredi soir.

Si Southgate revenait à un milieu de terrain naturel, cependant, avec Kalvin Phillips et Conor Gallagher parmi ceux qui pourraient entrer dans l’équipe, la tentation sera de conclure autrement.

Southgate était certainement désireux de parler de la menace posée par les Macédoniens du Nord dimanche. « Il ne s’agit pas seulement de continuer à partir de vendredi », a-t-il déclaré. « C’est un pas en avant, en intensité et en qualité, et nous devons être à la hauteur de notre jeu pour gagner le match. »

Image:

Alexander-Arnold inscrit le deuxième but de l'Angleterre contre Malte





L’Angleterre n’a remporté aucun de ses deux précédents matches à domicile contre la Macédoine du Nord, faisant match nul 2-2 en 2002 et éliminant un match nul et vierge lors d’un autre Éliminatoire européen en 2006. Sous la direction de l’entraîneur-chef Blagoja Milevski, ils ont également fait preuve de pedigree plus récemment.

Southgate a estimé qu’ils « auraient dû gagner » leur match du Groupe C contre l’Ukraine vendredi, lorsqu’ils ont gaspillé une avance de deux buts pour perdre 3-2, alors que l’année dernière, ils ont vaincu l’Italie, championne d’Europe, lors d’un match de barrage de la Coupe du monde à Palerme. .

Southgate excité par l’option Trent Gareth Southgate a salué la performance de Trent Alexander-Arnold contre Malte et s’est dit enthousiasmé par la possibilité de l’utiliser au milieu de terrain. « Il a joué exceptionnellement bien, donc la première chose est qu’il mérite tout le crédit qu’il reçoit », a déclaré Southgate. « C’est une autre option. Et comme je l’ai dit l’autre jour, c’est excitant. « Nous connaissons ses qualités exceptionnelles. Je pense qu’il s’est très bien adapté au rôle. C’est différent de ce qu’on lui a demandé de faire pour son club jusqu’à présent. « Mais, comme je l’ai dit après le match, il était enthousiasmé par cela quand nous en avons parlé, et il a livré. Donc, un grand crédit à lui. »

Southgate a ensuite souligné sa « qualité individuelle » dimanche et il convient de noter, du point de vue d’Alexander-Arnold, qu’une grande partie de cette qualité se trouve au milieu de terrain central.

En effet, alors que le milieu de terrain qu’il a affronté à Malte vendredi comprenait deux joueurs qui évoluent dans la ligue maltaise et un qui évolue en Belgique, la Macédoine du Nord devrait inclure Eljif Elmas, vainqueur du titre de Serie A avec Naples, et Enis de Trabzonspor. Bardi.

Elmas et Bardhi ont marqué les buts de la Macédoine du Nord contre l’Ukraine vendredi et, avec certains de leurs coéquipiers, ils représentent un niveau de menace offensive bien au-delà de celui des vairons du groupe C, Malte.

Image:

Alexander-Arnold s'est vu confier un rôle de milieu de terrain par Southgate contre Malte





Cela signifie que le milieu de terrain anglais est susceptible d’être testé défensivement d’une manière qui ne l’était pas contre Malte – « ils vous apportent un peu plus le jeu que nous l’avons eu l’autre soir », a déclaré Southgate – et c’est certainement dans la pensée du manager. avec Alexandre-Arnold.

Le coach anglais n’a aucun doute sur la vision et la créativité qu’il peut offrir à ce poste – « nous connaissons les qualités exceptionnelles qu’il possède », a-t-il déclaré dimanche – mais ses lacunes perçues sur le plan défensif sont la raison pour laquelle d’autres sont préférés à l’arrière droit. .

Southgate est donc confronté à un choix: repousser Alexander-Arnold dans le rôle et voir comment il gère l’autre côté contre une équipe plus forte, ou jouer la sécurité, et revenir à une option plus naturelle dans la position alors que l’Angleterre vise à le faire quatre victoires sur quatre.

Sa décision pourrait faire allusion à ses véritables intentions pour Alexander-Arnold.

Southgate : sélection difficile

Alexander-Arnold n’est pas le seul joueur à donner à Southgate un dilemme de sélection avant le match de vendredi.

Le patron de l’Angleterre a une équipe complète à choisir, avec le quintette de Manchester City Jack Grealish, Phil Foden, John Stones, Kyle Walker et Phillips disponibles pour commencer après leurs célébrations triplées et Bukayo Saka est passé en forme après une peur des blessures contre Malte.

« C’est toujours difficile de choisir une équipe parce que nous avons de la profondeur et des joueurs qui se sont bien entraînés », a déclaré Southgate.

Image:

Bukayo Saka est apte à jouer contre la Macédoine du Nord après une peur des blessures





« Comme toujours, nous regardons l’opposition, la meilleure façon d’essayer de gagner le match et les attributs dont nous avons besoin.

« Donc, ce n’est pas une décision facile, mais nous savons très clairement où nous devons aller. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’un des joueurs de Manchester City pouvait revenir dans sa formation de départ contre la Macédoine du Nord, Southgate a répondu : « C’est possible.

« Ce sont évidemment des joueurs talentueux et importants pour nous, il est donc difficile de nommer une équipe, cela ne fait aucun doute.

« Nous avons également examiné l’opposition, pour nous assurer que nous obtenons le bon équilibre, mais c’est un match important pour nous et nous voulons bien jouer. »

Southgate : Il nous incombe de divertir

Southgate et ses joueurs ont été hués par des supporters lorsqu’ils ont perdu 4-0 contre la Hongrie en Ligue des Nations à Molineux il y a un an.

Le coach anglais espère un accueil plus positif à Old Trafford, mais estime qu’il leur incombe de s’assurer que les supporters ont des raisons d’applaudir.

« C’est à nous, toujours, d’amener la foule avec nous », a-t-il déclaré. « Il nous incombe de donner à la foule quelque chose d’excitant et de bien jouer.

« C’est une grande foule ici de toute façon. Quand nous sommes allés à Leeds il y a quelques années, c’était une atmosphère exceptionnelle, et je suis sûr que Manchester sera le même.

« Le fait que ce soit à guichets fermés est excitant pour nous. C’est excitant pour les joueurs et cela ajoute un avantage au jeu. Mais, bien sûr, notre adversaire en sera ravi. Ils voudront faire un bon affichage nous devons donc être prêts pour eux.

« Mais nous voulons bien jouer et divertir nos supporters, et, bien sûr, nous devons gagner le match. »

Shaw : Je remplacerais le défenseur central si on me le demandait

Southgate a été rejoint lors de sa conférence de presse par l’arrière gauche de Manchester United, Luke Shaw, qui a parlé de sa relation avec le patron anglais et a déclaré qu’il se ferait un plaisir de remplacer le défenseur central, comme il l’a fait avec son club cette saison, si on le lui demandait.

« Je pense que mes performances jusqu’à présent montrent que je mérite d’être dans la configuration », a-t-il déclaré.

Image:

Luke Shaw parlait avant le match de l'Angleterre contre la Macédoine du Nord





« Nous en avons déjà parlé. Bien sûr, je suis arrière gauche, mais si jamais j’ai besoin de jouer comme défenseur central ici, je suis plus qu’heureux de le faire.

« J’ai beaucoup appris en jouant au poste de défenseur central [for Manchester United]dans un nouveau poste, apprenant différentes choses, et j’ai vraiment aimé faire ça.

« Tout d’abord, je suis arrière gauche, mais je suis heureux de jouer n’importe où. »

Shaw est devenu un pilier sous Southgate et pourrait remporter sa 31e sélection pour les Trois Lions contre la Macédoine du Nord.

« Cela aide toujours d’avoir le soutien du manager. Il y a quelques blessures – en particulier Chilly [Ben Chilwell] – mais ça aide beaucoup de savoir que j’ai sa foi.

« Nous parlons beaucoup. Je me sens vraiment bien ici. Chaque fois que je suis ici, je suis heureux et j’aime ça. Bien sûr, ça aide toujours. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shaw dit que jouer sous Erik ten Hag pour Manchester United a porté son jeu à un autre niveau, mais insiste sur le fait qu’il y a plus à venir de lui



Shaw, qui a signé un nouveau contrat à long terme à Manchester United en avril, a également fait l’éloge d’Erik ten Hag, affirmant que le Néerlandais l’avait aidé à s’améliorer en tant que joueur depuis sa nomination à Old Trafford l’été dernier.

« Je suis installé là-bas depuis assez longtemps maintenant. Je pense que cette saison, le manager m’a définitivement aidé. Je pense qu’il m’a amené à un nouveau niveau. Il me pousse tous les jours.

« C’est définitivement ce dont j’ai besoin et ce que je veux. Je veux continuer à m’améliorer et à m’améliorer, comme je pense toujours pouvoir le faire, et me pousser à un niveau encore plus élevé.

« Avec les gens qui m’entourent et les entraîneurs que j’ai, je sens que je peux le faire. »