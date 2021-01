Trent Alexander-Arnold a averti que Liverpool ne devait pas trop réfléchir aux problèmes derrière leur effondrement dévastateur de la forme.

Et au lieu de cela, il pense que les champions peuvent utiliser le défi d’affronter les quatre principaux rivaux éternels des Spurs pour lancer leur campagne défaillante et redécouvrir la mentalité qui leur a valu le succès en premier lieu.

Les Reds visitent l’équipe de Jose Mourinho jeudi, et Alexander-Arnold a déclaré: «Il n’y a personne d’autre à blâmer, c’est nous-mêmes… donc c’est à nous d’aller là-bas et de gagner.

«Mais nous ne pouvons pas être trop critiques. Nous l’avons examiné et nous avons essayé de nous améliorer sans essayer de trop y penser. Nous avons essayé de ne pas trop nous pencher sur la question et de nous rabaisser.

«Mais nous savons qu’il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler – il s’agit simplement de retrouver notre rythme et de revenir à ce qui fonctionnait le mieux pour nous ces dernières années.

La plus grande force de Liverpool au cours de leurs deux années remarquables de chasse aux trophées était leur mentalité, les vainqueurs de la Premier League montrant une attitude de « ne jamais dire mourir ».

Cela est plus que jamais nécessaire, après une série d’horreur de cinq matchs sans victoire en Premier League depuis Noël, et un seul but au cours de cette période.

Mais avant ce sortilège déprimant, ils ont battu Palace 7-0 et ont également remporté un thriller à Anfield contre Tottenham, avec ce qu’Alexander-Arnold pense être leur meilleur affichage de la campagne.