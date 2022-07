Trending TV News Today: Urfi Javed accuse Farah Khan Ali de l’avoir fait honte, les chefs Vikas Khanna-Ranveer Brar sur Jhalak Dikhhla Jaa 10, Khatron Ke Khiladi 12 Top 4 et plus

Selon les rapports, Khatron Ke Khiladi 12 a trouvé ses quatre meilleurs finalistes à Jannat Zubair, Faisal Shaikh, Mohit Malik et Rubina Dilaik. La querelle entre Urfi Javed et Farah Khan Ali a pris une nouvelle tournure aujourd’hui. Ribbhu Mehra sera un nouvel entrant sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Voici un aperçu de l’actualité…

Vikas Khanna – Ranveer Brar à Jhalak Dikhhla Jaa 10

Le dernier buzz est que les fabricants de Jhalak Dikhhla Jaa 10 prévoient d’approcher des chefs célèbres, Vikas Khanna et Ranveer Brar. Les créateurs tiennent à proposer une programmation étoilée pour l’émission de télé-réalité de danse qui revient après cinq longues années. Niti Taylor, Mohsin Khan et Hina Khan sont quelques-uns des plus grands noms du monde de la télévision. Des joueurs de cricket comme Lasith Malinga, Suresh Raina et Harbhajan Singh ont également été approchés. Vikas Khanna a été vu sur Bigg Boss 13 tandis que Ranveer Brar a joué dans Modern Love d’Amazon.

Uorfi Javed s’en prend à Farah Khan Ali pour l’avoir honteuse

Le combat entre la créatrice de bijoux Farah Khan Ali et Urofi Javed a repris après le look de l’ancienne soeur Sussanne Khan dans une brassière avec un short. Les internautes ont rappelé à Farah comment elle avait fait honte à Uorfi pour la même chose.

Lorsque la créatrice s’est défendue en disant qu’elle voulait protéger la starlette de Bigg Boss OTT, Urfi a déclaré : “Non, votre intention n’était pas de me ‘protéger’. Vous êtes un visage connu, vous m’avez traitée de désagréable sur une plateforme publique, votre J’étais tellement déprimé en lisant votre commentaire que j’en ai pleuré. Vous m’avez embarrassé et honteux publiquement. Je me suis défendu.

Ribbhu Mehra nouveau venu à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin verra un nouveau venu sous la forme de Ribbhu Mehra. Il a déjà fait partie de Yeh Hai Mohabbatein. Il sera le nouveau top flic et créera plus de problèmes pour Virat Chavan.

Khatron Ke Khiladi 12 dans le top 4

Le buzz est que Faisal Shaikh, Mohit Malik et Jannat Zubair sont les finalistes confirmés de l’émission. Le quatrième nom est soit Rubina Dilaik ou Tushar Kalia. Jannat et Faisal se débrouillent tous les deux très bien dans l’émission de Rohit Shetty. Même Mohit Malik n’a pas renoncé à tout moment.

Charu Asopa riposte à Rajeev Sen

Charu Asopa a maintenant déclaré que seul le temps dira qui mentait et jouait la carte de la victime dans son mariage avec Rajeev Sen. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas laver le linge sale en public.

