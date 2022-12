Trending TV News Today: Tina Datta se bat avec Shalin Bhanot sur Bigg Boss 16; L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly écrit une note pour son fils et plus

Le monde de la télévision est en effervescence et comment. La grande nouvelle est que la star de Baal Veer, Dev Joshi, fera partie de SpaceX Moon Mission. Le voyage est financé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. L’écrivain de télévision, acteur et animateur de radio Paritosh Tripathi a épousé Meenakshi Chand. Voici un aperçu de l’actualité du jour…

L’acteur de Baalveer Dev Joshi rejoint SpaceX Moon Mission

L’acteur de Baalveer Dev Joshi est l’une des sept personnes qui vont sur la lune. On le connaît depuis son émission où il avait des pouvoirs surnaturels. Il a dit dans une vidéo qu’après avoir fait des spectacles fantastiques, c’était comme un rêve devenu réalité. La mission est financée par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Le magnat a acheté tous les billets pour la mission. Le collaborateur de BTS Steve Aoki et la star coréenne TOP pourraient également aller sur la lune. Cette expédition aura lieu en 2023.

Anupamaa : Rupali Ganguly est une mère fière

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly est une mère fière. Son fils Rudransh a remporté trois médailles dans l’épreuve de karaté Shotokan. Il semble que le petit ait eu mal au ventre mais a quand même insisté pour concourir. Gaurav Khanna et maman Vijay Ganguly ont comblé d’amour le petit.

Bigg Boss 16 : Tina Datta fait un retour fracassant

Tina Datta fait son retour dans Bigg Boss 16. L’actrice va venir se battre avec Shalin Bhanot. Elle dira que la réalité est maintenant devant elle. Tina Datta critiquera Shalin Bhanot pour avoir ruiné son jeu. Il semble qu’elle ait vu ses réactions de l’extérieur.

Paritosh Tripathi se marie avec Meenakshi Chand

L’auteur de comédie et animateur Paritosh Tripathi est maintenant marié. Les fans le connaissent grâce à des émissions comme Super Dancer, Indian Idol et Bigg Boss 13. Il a épousé Meenakshi Chand. Elle est actrice et dirige également une entreprise de voyages.

Priti Amin revient à la télévision avec Durga Aur Charu

Priti Amin revient à la télévision avec l’émission Durga Aur Charu. Elle était en pause depuis 2014. Elle va jouer un rôle négatif dans la série. Priti Amin a fait des émissions comme Kasamh Se dans le passé.