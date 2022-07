Trending TV News Today: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah fête ses 14 ans, Anita Hassanandani est prête à faire son retour et plus encore

La sitcom emblématique Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a terminé 14 ans. L’équipe a coupé le gâteau avec les médias. Anita Hassanandani a révélé qu’elle avait hâte de reprendre le travail. Voici un récapitulatif…

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah termine 14 ans

La sitcom emblématique d’Asit Modi, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a terminé 14 ans. Une petite fête a eu lieu sur les plateaux où l’on a pu voir Asit Modi, Dilip Joshi, Popatlal et Mr Bhide. Mais les dames du spectacle manquaient à l’appel. Amit Bhatt alias Bapuji a également été vu avec le casting. Shyam Pathak est venu avec son parapluie de marque.

Anita Hassanandani révèle qu’elle prévoit un retour

Anita Hassanandani s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler qu’elle prévoyait un retour. L’actrice a un fils Aaravv. Il a terminé une année en février 2022. L’actrice a déclaré qu’elle avait pris une année sabbatique pour donner du temps sans partage à son petit garçon. Anita Hassanandani a écrit: “Quelques moments de coucou avec mon chéri avant de me diriger vers une audition! Une lutte d’acteurs est réelle Je n’avais pas réalisé que retourner au travail après la grossesse serait si difficile. Que puis-je dire. Souhaitez-moi bonne chance début.”

Arjun Bijlani, Shivangi Joshi et Sriti Jha rejettent Bigg Boss 16

Buzz est que ces trois grandes stars ont rejeté Bigg Boss 16 de Salman Khan. L’émission est censée être diffusée à partir de la deuxième semaine d’octobre. Il semble qu’Arjun Bijlani ait déclaré que BB était désormais promu davantage comme une émission pour couples et n’avait aucun sens.

L’acteur d’Anupamaa Gaurav Khanna s’ouvre sur les pourparlers de quitter la série

La star d’Anupamaa, Gaurav Khanna, a abordé la piste de la mort et s’il quittera la série. Il a déclaré à Indian Express : “Tout ce que je peux dire pour l’instant, c’est que je suis pleinement engagé envers Anupamaa et Star Plus. J’ai une confiance totale dans la vision de Rajan Shahi. Je ne sais pas ce qui nous attend dans la piste. Donc, je voudrais le public à attendre et à regarder.”

Dimpy Ganguly accueille un troisième enfant, un fils

Dimpy Ganguly et son mari Rohit Sen ont accueilli un troisième enfant. C’est un fils, Rishaan. Le couple a deux enfants, un fils et une fille.