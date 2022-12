Trending TV News Today: Sushmita Sen réagit à la vidéo de la fille de Charu Asopa, Ziana, Shehnaaz Gill gagne les cœurs avec Ghani Syaani et plus

Et avec ça, le cinquième jour de décembre 2022 mord la poussière. Le temps passe vite, vraiment, et l’industrie de la télévision évolue également à un rythme rapide. Il est maintenant temps de faire le point sur l’actualité quotidienne du monde de la télévision. De Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à Charu Asopa, Shehnaaz Gill et d’autres ont fait l’actualité du jour. Shehnaaz Gill est en feu et comment ! Grand Patron 16 a également fait l’actualité pour les jokers et aussi pour le dernier buzz sur ce qui se passe à l’intérieur de la maison, etc. Rencontrons les journalistes de la télévision :

Shehnaaz Gill gagne les cœurs avec Ghani Syaani

Shehnaaz Gill est l’un des noms les plus populaires du monde de la télévision et elle est toujours à la mode dans la section des nouvelles de divertissement. Et maintenant, l’actrice a fait la une des journaux pour sa chanson récemment publiée, Ghani Syaani. Pour la même chose, la beauté Bigg Boss 13 a collaboré avec MC Square. Shehnaaz gagne les cœurs avec la chanson et les visuels et comment ! Découvrez les tweets ici :

La CHIMIE, L’ÉNERGIE, LES MOUVEMENTS, L’AMBIANCE ? Tout est sur le point ? GHANI SYAANI DISPONIBLE MAINTENANT#ShehnaazGill #GhaniSyaani pic.twitter.com/DhdOvhaR0o NAÏF (@naive_09) 5 décembre 2022

L’image de cette chanson surclasse. Sana haryanvi voix extra tarka et nous par sana k Killers regarde MC Square ki voix vous gyz Cloué…. Félicitations à toute l’équipe de GHANI SYAANI plein coup#SHEHNAAZGILL#GhaniSyaani GHANI SYAANI DISPONIBLE MAINTENANT https://t.co/tJjtMyyTla pic.twitter.com/8cSngR3bUK (HinaNaaz Fan de @ishehnaaz_gill) (@Hi_laique) 5 décembre 2022

Makke de la pointe aux pieds tu Poori gach hai, 26 ki kamar pauvresi lachke, 21 ki umar, kya ye sach hai ? Ces trois lignes avec votre chimie ? ? #ShehnaazGill #MCSquare #GhaniSyaani #GhaniSayani pic.twitter.com/uHpHcctaah Priti ??? (@pritilovesana) 5 décembre 2022

Tu es si magnifique Tueur ??? Bébé tu es si sexy ?@ishehnaaz_gill voix belle Kya mât chanson hai ??? GHANI SYAANI DISPONIBLE MAINTENANT #ShehnaazGill#GhaniSyaani pic.twitter.com/jOjrQP9tmu Heena.?? (@HinaKabir2) 5 décembre 2022

Rohan Gandotra est le nouveau joker de Bigg Boss 16 ?

Rohan Gandotra a confirmé qu’il était en pourparlers pour Bigg Boss 16. L’acteur a révélé la même chose dans une interview avec ETimes, partageant qu’il avait initialement décliné l’offre. Cette fois, si tout se passe bien, Rohan rejoindra les colocataires en tant que joker mais passera relativement peu de temps à l’intérieur de la maison. Rohan a déclaré qu’il envisageait l’offre pour le moment. Rohan Gandotra a également révélé qu’il connaissait Ankit Gupta et Shalin Bhanot parmi les concurrents à l’intérieur de la maison.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont mécontents du fait qu’Ayesha Singh alias Sai soit montrée douce

Ayesha Singh a un énorme fan qui suit en ligne. Elle joue Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui est une des meilleures émissions de télévision du pays. Dernièrement, les fans des actrices ont exprimé leur déception face à Ayesha montrée comme douce dans la série. Sai est un personnage très féroce et les fans manquent la version sherni de Sai Joshi. Lire plus de détails ici.

Urfi Javed SLAMS les jeunes adolescents

Urfi Javed est l’une des plus grandes sensations du pays. Tout le monde la connaît et à quel point elle est audacieuse avec ses choix de mode. Récemment, l’actrice a critiqué un groupe de personnes qui avaient obtenu son numéro, continué à l’appeler et à la maltraiter au téléphone. Urfi a partagé le profil du gars et a révélé toute l’épreuve tout en ajoutant qu’elle était harcelée par un groupe de 10 amis. Découvrez l’histoire d’Urfi Javed ici :

Debina Bonnerjee se lie avec ses filles

Le mois dernier, Debina Bonnerjee a accueilli une petite fille prématurément. Le bébé va maintenant bien et au milieu de sa famille à la maison. Debina est actuellement la mère de ses deux petites filles et est une mère très occupée. Elle a récemment posté quelques photos qui sont trop adorables à manipuler. Alors qu’elle n’a pas dévoilé le visage de son deuxième-né. Elle a écrit une note sincère pour eux deux. Découvrez la publication Instagram de Debina Bonnerjee ici:

Sushmita Sen RÉAGIT à la vidéo de Ziana partagée par Charu Asopa

Charu Asopa a partagé en ligne des clips awwdorables de sa petite fille Ziana. Les fans adorent le duo mère-fille malgré la bataille juridique en cours entre Charu et Rajeev Sen. Charu est très proche de Sushmita Sen, la sœur de Rajeev. Au milieu de la bataille amère en cours, Charu a partagé un message et Sush a réagi à la même chose. Elle a partagé une émoticône riante dans les commentaires. Découvrez la publication Instagram de Charu Asopa ici :

Jay Bhanushali-Mahhi Vij retrouve leurs enfants adoptifs

Jay Bhanushali et Mahhi Vij ont profité de leur gestion des médias sociaux et ont partagé les vidéos les plus réconfortantes de la rencontre avec leurs enfants adoptifs Rajveer et Khushi. L’interaction de Jay et de Mahhi avec deux fera fondre vos cœurs et fermera la bouche des détracteurs. Regardez les vidéos ci-dessous :

Bigg Boss 16 : Ankit Gupta est le nouveau capitaine ?

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons les colocataires se battre pour la capitainerie avec la tâche de capitainerie. Priyanka Chahar Choudhary se joindra à Shalin Bhanot contre Sumbul Touqeer Khan. Toute la maison serait contre l’autre. Et maintenant, le dernier buzz indique qu’Ankit Gupta est devenu le nouveau capitaine de la maison. Attendons la confirmation officielle après la télédiffusion.

Niti Taylor révèle sa première réaction après sa rencontre avec Parth Samthaan

Niti Taylor et Parth Samthaan se sont réunis pour la nouvelle saison de Kaisi Yeh Yaariaan. L’actrice a été interrogée sur sa première rencontre et son impression de Parth. Niti a révélé qu’elle le trouvait impressionnant et qu’elle avait beaucoup grandi en tant qu’actrice aux côtés de Parth.