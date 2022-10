Trending TV News Today: Supriya Pilgaonkar réagit à son arrivée à Anupamaa, Aamir Ali soutient Sajid Khan dans Bigg Boss 16 et plus

Il est temps de faire le tour des Journalistes de la télévision du jour. Il s’agit essentiellement d’un résumé de toutes les histoires TOP du monde de la télévision. Aujourd’hui nous avons Rupali Ganguly étoilé Anupama, Aïcha Singh vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et aussi Salman Khan-émission de télévision animée Bigg Boss 16. Parler d’Anupamaa, actrice populaire Supriya Pilgaonkar on a dit qu’elle entrait dans la série et elle a réagi à la même chose. D’autre part, une tournure intéressante de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait surface alors que Sadjid Khan a trouvé un autre appui en dehors de la maison de Grand Patron 16. Ceci et bien d’autres ont fait la une des journaux. Rattrapons les actualités télévisées ici :

Est-ce que Surpiya Pilgoankar entre dans la vedette de Rupali Ganguly Anupamaa?

Ainsi, il y a quelques heures, des rapports ont fait surface indiquant que Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi et l’actrice de Sasural Genda Phool Supriya Pilgaonkar entrent dans Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey avec Anupamaa. Il s’agit d’une émission de télévision TOP et les rapports indiquent que Supriya sera le nouveau rival d’Anupamaa dans l’émission. Cependant, Supriya a été déconcertée par les rapports et a appelé le sans fondement. Lire toute l’histoire ici.

Aamir Ali prend racine pour Sajid Khan dans Bigg Boss 16

Sajid Khan rejoignant Bigg Boss 16 a suscité beaucoup de controverse pour les fabricants. Une requête a été déposée pour le faire retirer de l’émission. Sajid Khan est souvent vu avec Abdu. Récemment, Aamir Ali a tweeté en faveur de Sajid Khan en disant qu’il le trouvait authentique et divertissant. Voici ce qu’il avait à dire sur Sajid Khan dans Bigg Boss 16.

Ratan Rajput parle de dépression

Ratan Rajput profite de sa vie de village en ce moment. L’actrice a longtemps été éloignée de la télévision. Elle a récemment confié qu’elle souffrait de dépression après avoir perdu son père. Ratan a révélé qu’elle n’avait pas envie de prendre des médicaments. Ratan avait également parlé de son expérience de casting lorsqu’elle était assez jeune. Lire plus de détails ici.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat pour arracher Savi à Sai ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat s’inquiéter pour Savi alors qu’elle aspire à son père. Il sent que Sai est encore une fois têtu et catégorique en ne révélant pas à sa fille à propos de son père. Découvrez plus de détails sur l’intrigue à venir d’Ayesha Singh, l’émission vedette de Neil Bhatt ici.

Archana pour inciter Abdu dans Bigg Boss 16 ?

Dans la promo de Bigg Boss 16, nous avons vu Archana Gautam remettre en question la nature calme et cool d’Abdu Rozik dans l’émission. Elle dit que les gens de tous les groupes d’âge ont tendance à se mettre en colère. Shiv Thakare défend Abdu mais Archana dit qu’elle le mettra en colère. Regardez la promo et lisez toute l’histoire ici.

Katrina essaie d’effrayer Kapil Sharma

Les acteurs de Phone Bhoot Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter feront la promotion de leur film sur The Kapil Sharma Show. Katrina essaiera d’effrayer Kapil comme un fantôme mais il flirtera avec elle. Regardez la promo amusante ici:

L’ex de Vaishali Takkar a menacé de divulguer ses photos intimes ?

Vaishali Takkar est décédé des suites d’un suicide il y a quelques jours. Vaishali était sur le point de se marier avec Mitesh bientôt. Son ex Rahul Navlani la harcelait en disant qu’il ne la laisserait pas s’installer et se marier. Selon les dernières mises à jour de l’affaire, Nishant Singh Malkani, la co-star de Vaishali a révélé que Rahul avait menacé de divulguer ses photos intimes. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

C’est tout dans le journal télévisé d’aujourd’hui.