Trending TV News Today: Sumbul Touqeer rencontre Fahmaan Khan dans Bigg Boss 16, les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin célèbrent 2 ans de mariage SaiRat et plus

De Neha Marda annonçant sa grossesse à Fahman Khan entrant Grand Patron 16 en tant que candidat générique, et rencontre Sumbul Toukir Khan. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin les fans fêtent leurs 2 ans SaïRatle mariage. Aishwarya Sharma‘s drôle de vidéo de bobine, Akash Ahujala scène dans Faltu se comparer à Shah Rukh Khan vedette Dilwale Dulhania Le Jayenge et d’autres ont fait les manchettes dans la section TV aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui.

Fahmaan Khan entre dans Bigg Boss 16 pour rencontrer Sumbul Touqeer Khan

Bigg Boss 16 va voir une entrée de Fahmaan Khan dans la maison. Sumbul Touqeer Khan serait la plus heureuse de voir et de rencontrer sa co-vedette d’Imlie en tant que candidate. Fahmaan est annoncé comme le candidat générique. Cependant, nous savons tous qu’il s’y rend pour promouvoir sa prochaine émission télévisée Dharam Patnii. La réaction de Sumbul à la rencontre de Fahmaan est très déchirante. Les fans de SuMaan sont super contents. Découvrez la promo et les réactions ici.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin célèbrent les 2 ans du mariage de SaiRat

Il y a quelques semaines, Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma, vedettes de l’émission télévisée Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, ont terminé 2 ans. Et maintenant, aujourd’hui, les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin célèbrent les deux ans du mariage de Sai et Virat alias SaiRat. Découvrez les tweets des fans de SaiRat ici :

Joyeux anniversaire de mariage ? ça fait déjà 2 ans ? ?#SaiRat #SaiRatAnniversary pic.twitter.com/35TsurI6hV Parvathy (@Parvathyskumar4) 24 novembre 2022

Il fait beau jour terminé 2 ans 24nov 2020 ? les souvenirs sont toujours spéciaux ? 2 ANS DE MARIAGE SAIRAT#SaiRat #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh #NeilBhatt pic.twitter.com/hpaL3EuzBA ÂME AYESHA DE GHKKPM (@sairatxmimo) 24 novembre 2022

Debina Bonnerjee partage un vlog et écrit une note sincère pour son deuxième-né

Debina Bonnerjee a accueilli une petite fille le 6 novembre 2022. Elle et Gurmeet Choudhary attendaient pour la deuxième fois cette année. L’actrice dans son vlog a révélé comment la position du bébé entraînait des complications et qu’ils devaient donc bientôt accoucher. Lianna Choudhary a également rencontré sa petite sœur à l’hôpital. Sa réaction est incontournable. Découvrez le vlog et la note sincère de Debina ici.

Neha Marda annonce sa grossesse

L’actrice de Balika Vadhu Neha Marda est enceinte pour la première fois. L’actrice a épousé un homme d’affaires basé à Patna dans sa ville natale, Kolkata, en 2012. C’était un mariage arrangé. Neha, qui a été vue pour la dernière fois dans Kyun Rishton Mein Katti Batti, a partagé un adorable post en ligne, annonçant la grossesse. Découvrez l’annonce de la grossesse de Neha Marda ici.

Fahmaan Khan est-il prêt à se marier ?

BollywoodLife a contacté Fahmaan Khan alors qu’il prépare son nouveau spectacle Dharam Patnii. L’acteur est considéré comme l’un des célibataires les plus éligibles de l’industrie de la télévision. Sa popularité a considérablement augmenté après avoir joué dans Imlie en tant qu’aryen. Et maintenant, il va bientôt prendre la relève en tant que Ravi dans Dharam Patnii. Nous avons demandé à Fahmaan s’il était prêt à se marier bientôt. Voici ce qu’il a dit.

Archana et Soundarya se sont-ils moqués de Sajid Khan à propos de ses allégations MeToo ?

Un clip vidéo devient viral en ligne dans lequel Archana Gautam et Soundarya Sharma sont vus en train de créer un faux scénario. On voit que Soundarya vient à Archana, qui est une grande star d’une entreprise et lui demande du travail. Ils ont créé un scénario et Archana a agi en faisant des avances suggestives vers Soundarya. Les internautes l’ont lié aux allégations MeToo de Sajid Khan. Découvrez toute l’histoire ici.

Les fans comparent la scène de Faltu avec DDLJ

Aakash Ahuja joue Ayaan Mittal dans une émission de télévision populaire appelée Faltu. Récemment, Faltu a diffusé une scène dans laquelle Ayaan a incliné la tête et a salué les parents de Faltu qui la mariaient à un homme. La scène a rappelé aux fans la scène de Shah Rukh Khan et Kajol de Dilwale Dulhania Le Jayenge. Découvrez l’histoire Instagram ici:

Aishwarya Sharma réagit aux messages de haine avec une bobine

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, est quotidiennement détestée. Pourtant, l’actrice prend tout à sa manière et dépeint maintenant un Pakhi positif dans la série. Aishwarya Sharma est très active sur Instagram et aime aussi partager des bobines amusantes. Récemment, Aishwarya a partagé une bobine qui semble être une fouille indirecte chez les ennemis. Vérifiez le ici:

C’est tout dans les journalistes télévisés d’aujourd’hui.