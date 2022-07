Trending TV News Today: Shraddha Arya-Arjun Bijlani signe le prochain de Karan Johar, Fahmaan Khan d’Imlie s’en prend aux fandoms toxiques et plus

Shraddha Arya, Arjun Bijlani, Fahmaan Khan, Bade Achhe Lagte Hain 2, Paras Kalnawat et d’autres ont fait leur entrée dans la section des nouvelles télévisées tendance aujourd’hui. Sharddha Arya et Arjun Bijlani ont signé un Projet Dharma. Fahman Khan alias Imlie‘s Aryan s’est déchaîné contre les fandoms toxiques qui traînaient et répandaient la haine. Bade Achhe Lagte Hain 2 de cesser d’émettre. Paras Kalnawat est super excité pour Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus. Rattrapons les journalistes télévisés…

Shraddha et Arjun dans le prochain de Karan Johar

L’actrice de Kundali Bhagya Shraddha Arya et le gagnant de Khatron Ke Khiladi 11 Arjun Bijlani ont mis en sac un projet avec Karan Johar. Oui, tu l’as bien lu. Les deux stars de la télévision populaires ont profité de leurs poignées de médias sociaux et ont partagé des photos avec Karan Johar et ont exprimé leur enthousiasme. Karan, lui aussi, les a chaleureusement accueillis à bord pour le prochain de Dharma Productions. Découvrez le même ici.

Kanika Mann dans Bigg Boss 16 ?

Kanika Mann est actuellement vue dans Khatron Ke Khiladi 12. L’actrice a récemment expliqué si elle était prête à reprendre Bigg Boss 16. Kanika semblait très enthousiaste à ce sujet. Kanika a révélé que pendant les tournages de Khatron Ke Khiladi 12, elle entendrait beaucoup d’histoires sur Bigg Boss, car il y a beaucoup de candidats qui faisaient partie de l’émission de Salman Khan. Voici ce qu’elle a dit au sujet de sa participation à Grand Patron 16.

Bade Achhe Lagte Hain 2 n’est plus diffusé

L’émission télévisée vedette de Nakuul Mehta et Disha Parmar, Bade Achhe Lagte Hain 2, serait arrêtée. Pendant très longtemps, en fait, depuis le début de la série, la série télévisée n’a pas été en mesure de récolter des TRP. Il a eu du mal à atteindre même les notes de 1,0. Et maintenant, un reportage dans TellyChakkar indique que Bade Achhe Lagte Hain 2 sera interrompu le mois prochain. BollywoodLife.com vous avait précédemment informé que la maison de production avait donné à l’équipe trois mois pour se boucler.

Paras Kalnawat enthousiasmé par Jhalak Dikhhla Jaa 10

Paras Kalnawat, qui a été évincé d’Anupamaa, s’est récemment inscrit à Jhalak Dikhhla Jaa 10, une émission de télé-réalité basée sur la danse. Il a partagé son enthousiasme à l’idée de prendre JDJ10. Il a été formé à la Terence Lewis Dance Academy. Paras connaît les bases du contemporain, du jazz et du latin. Il est prêt à relever plus de défis dans la série.

Fahmaan Khan s’en prend aux fandoms toxiques

Fahmaan Khan règne actuellement sur les cœurs en tant qu’Aryan Singh Rathore à Imlie. La popularité de Fahmaan a considérablement augmenté après avoir repris Imlie. Récemment, il a pris son compte sur les réseaux sociaux et a publié une vidéo critiquant tous les fandoms toxiques qui ont trollé et abusé de ses co-stars en raison de leurs batailles de fandoms. Fahmaan a menacé de signaler et d’interdire définitivement leurs comptes. Fahmaan Khan leur a demandé de ne diffuser que de la positivité et de l’amour. Découvrez son post ici :

Sagar Parekh est le nouveau Samar à Anupamaa

Depuis la résiliation du contrat de Paras Kalnawat, les créateurs ont commencé à chercher un nouvel acteur à la place de Samar dans Anupamaa de Rupali Ganguly. Il y a eu des rapports selon lesquels Suvansh Dhar a été approché pour jouer Samar. Plus tard, il a été dit que l’acteur de Kaisi Yeh Yaariyaan, Sagar Parekh, avait été approché pour Anupamaa. Et maintenant, le dernier développement indique que Sagar a été finalisé en tant que nouveau Samar à Anupamaa.

