Trending TV News Today: Shivangi Joshi partage un article crypté sur les rumeurs de rencontres, la livraison à domicile de Banni Chow sera diffusée et plus encore

Voyons qui et ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui. De Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BTS devenir viral Bigg Boss 16, Shivangi Joshi, Anupamaa, Kaun Banega Crorepati 14 et d’autres ont fait la une des journaux télévisés d’aujourd’hui. Alors qu’une nouvelle émission va bientôt être diffusée, une émission de télévision populaire va être diffusée, une actrice s’est extasiée à l’idée d’être Rokafiée et plus encore. Retrouvons les principaux journalistes télévisés du jour.

Ayesha Singh et Neil Bhatt deviennent maladroits avec Aria Sakaria sur les plateaux de GHKPM

Nous avons eu droit à DEUX BTS des sets de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin aujourd’hui. Aria Sakaria qui joue Savi dans la série a partagé BTS avec Neil Bhatt et Ayesha Singh. Bien que les deux messages soient différents, Aria semble profiter de son temps sur les plateaux avec sa mère et son père à l’écran. Découvrez les messages d’Aria Sakaira avec Ayesha Singh et Neil Bhatt sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici.

Shivangi Joshi publie une légende cryptique autour de ses rumeurs de rencontres

Récemment, l’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Shivangi Joshi, était liée à sa co-star de Balika Vadhu 2, Randeep Rai. Des rapports ont fait surface indiquant qu’elle voyait sa co-vedette depuis quelques mois maintenant. Le rapport affirmait que Shivangi et Randeep n’étaient pas sortis ensemble lorsqu’ils travaillaient en tant qu’Anand et Anandi sur Balika Vadhu 2, mais avaient commencé à se fréquenter plus tard. Cependant, Shivangi a rapidement réfuté les rumeurs. Et maintenant, son post consistant en une séance photo devient viral. Les fans ont le sentiment qu’elle s’est moquée des reportages. “En ce moment, je suis tout à moi et je ne partage pas”, a-t-elle écrit dans la légende. Découvrez le post de Shivangi Joshi ici:

La livraison à domicile de Banni Chow sera-t-elle interrompue ?

Eh bien, si les rapports sont quelque chose à dire, Pravisht Mishra et Ulka Gupta vedettes de l’émission télévisée Banni Chow Home Delivery vont bientôt être diffusées. Banni Chow Home Delivery a commencé à être diffusé en mai de cette année. Il est basé sur la populaire émission de télévision bengali Khukumoni Home Delivery. Ulka et Pravisht ont gagné beaucoup de cœurs et le spectacle occuperait également une place dans le TOP 5 des charts TRP. Cependant, ces derniers temps, les TRP ont glissé et même le spectacle a été déplacé vers un créneau horaire en soirée. Selon un rapport de TellyChakkar, BCHD sera remplacé par un nouveau spectacle de Sandiip Sikcand avec Sai Ketan Rao, Amandeep Sandhu et Srishti Singh en tête.

L’acteur de Baal Veer Dev Joshi parle d’aller sur la Lune

Récemment, des rapports ont fait surface indiquant que l’acteur de Baal Veer, Dev Joshi, avait été sélectionné pour aller sur la Lune dans le cadre de DearMoon CREW. Il s’agira d’un voyage d’une semaine parrainé par le milliardaire japonais Yusaka Maezawa dans la fusée SpaceX d’Elon Musk pour la première mission civile sur la Lune. Dev s’est ouvert sur la même chose récemment et a partagé qu’il était toujours curieux de connaître l’espace. L’acteur a postulé pour la mission lorsqu’il est tombé sur un poste de Yusaka. Il a également rencontré le sponsor et a eu des tonnes d’entretiens qui faisaient partie du processus de sélection.

Sonarika Bhadoria se confie sur sa Roka et ses fiançailles

Sonarika Bhadoria s’est fiancée et fiancée le jour de son anniversaire et ce n’était pas prévu. Le pandit ji a dit que le mahurat du 3 décembre était bon et que c’était son anniversaire. C’est la mère de Sonarika qui a insisté pour qu’ils aient tous les deux un roka et se fiancent officiellement devant les membres de la famille avec tous les rituels et tout. Fait intéressant, Sonarika a révélé qu’ils se sont fiancés dans le même hôtel à Goa où elle et Vikas ont eu leur première sortie.

Amitabh Bachchan s’ouvre sur ses sentiments de sevrage

Megastar Amitabh Bachchan a animé l’émission de télé-réalité basée sur le jeu Kaun Banega Crorepati 14 va bientôt se terminer. L’acteur a récemment ouvert à peu près la même chose sur son blog. Il a dit qu’à l’approche de la fin de la saison, il éprouve des sentiments de retrait. Il a écrit que la routine lui manquera et espère qu’ils travailleront à nouveau ensemble.

Bigg Boss 16: Arti Singh sur Tina et Shalin se battent et se lient

Récemment, le revers de la médaille de Shalin Bhanot après que Tina Datta a été faussement éliminée de la maison Bigg Boss 16 a été révélé devant les médias. Beaucoup de gens ont réagi à la même chose. Maintenant, Arti Singh a parlé de la relation entre Tina et Shalin. Arti sent que Tina n’utilise pas son cerveau et a traité Shalin de menteuse compulsive et insensible. En savoir plus ici.

La dernière tournure d’Anupamaa laisse les fans de MaAn accrochés

Les fans d’Anupamaa (Rupali Ganguly) et d’Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) vivent des moments émouvants en ce moment. Le spectacle a pris une tournure radicale et il y a des différences entre Anupamaa et Anuj. Dans le prochain épisode d’Anupamaa, les fans verront une dispute se dérouler entre deux tourtereaux à l’écran. Et ceux qui l’ont regardé en ligne ont réagi à la même chose. Vérifiez-le ici.

C’est tout dans les journalistes télévisés d’aujourd’hui.