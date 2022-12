Trending TV News Today: Shivangi Joshi et Randeep Rai réfutent les rumeurs de rencontres, Tina Datta reviendra sur Bigg Boss 16 après élimination et plus

La grande nouvelle est que les stars de Balika Vadhu 2, Shivangi Joshi et Randeep Rai, seraient en couple. Les deux ont carrément démenti la nouvelle. Tina Datta fera bientôt son retour sur Bigg Boss 16. Voici un aperçu complet…

Shivangi Joshi et Randeep Rai dans une relation supposée

On dit que les co-stars de Balika Vadhu 2 Shivangi Joshi et Randeep Rai sortent ensemble. Cela a été rapporté par ETimes TV. Mais les deux acteurs ont démenti la nouvelle. Il semble qu’ils aient été repérés à l’extérieur des bâtiments les uns des autres et qu’ils s’entraînent ensemble. Il semble que la relation ait commencé depuis trois mois. Shivangi Joshi et Randeep Rai sont de bons amis.

Bigg Boss 16 : Rahul Vaidya confirme la rentrée de Tina Datta

Le chanteur Rahul Vaidya a confirmé que Tina Datta pourrait bientôt faire son retour. Il a dit qu’il n’était pas rentré chez lui. Il semble que Tina Datta soit confrontée à un problème médical, c’est pourquoi elle a été sortie de la maison. Certains disent qu’elle est dans un cinq étoiles tandis que d’autres pensent qu’elle est un hôpital de premier plan à proximité.

L’actrice de télévision Veena Kapoor assassinée par son fils dans un litige immobilier

Dans un incident horrible et choquant, l’actrice de télévision vétéran Veena Kapoor a été assassinée par son fils. L’incident a été révélé après que les flics de son immeuble se sont plaints qu’elle avait disparu. Le fils aurait dit aux flics qu’il l’avait frappée à la tête avec une batte de baseball et avait jeté le corps dans une rivière à Panvel. Son fils aîné vit en Amérique.

Bigg Boss 16 : les fans de MC Stan interpellent Priyanka Chahar Choudhary

Après avoir décidé de quitter la série, MC Stan est resté après que Salman Khan lui ait parlé de sa popularité. Il lui a dit qu’il serait étiqueté comme un lâcheur. Les fabricants lui ont envoyé des trucs de GF Buba pour lui remonter le moral. Ses fans ont appelé Priyanka et Ankit pour être soudainement ses amis connaissant sa popularité.

Kanika Mann à Durga et Charu

Buzz est que Kanika Mann pourrait jouer le rôle principal alors que le spectacle Durga et Charu fait un bond. À partir de maintenant, c’est un saut dans l’histoire de Bondita (Aurra Badoni Bhatnagar) et Pravisht Mishra.