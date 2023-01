Trending TV News Today: Shehnaaz Gill fait taire les bruiteurs, Sajid Khan tombe en panne en quittant Bigg Boss 16 et plus

Donc, avec cela, une autre journée se termine. Il est temps de résumer qui et ce qui a fait l’actualité dans la section TV aujourd’hui. L’industrie propose des mises à jour sur les mises à jour toutes les heures. Rattrapons quelques-uns des journalistes importants. À partir de Anupamaa à Bigg Boss 16, Shehnaaz Gill et plus encore, voici un aperçu de qui et de quoi a fait l’actualité dans la section TV aujourd’hui.

Shehnaaz Gill devient folle

Récemment, l’actrice populaire Shehnaaz Gill a été aperçue dans la ville pour son émission de discussion. Rakul Preet Singh était son invité. Plus tard, lorsque l’actrice a été vue en train d’interagir avec les médias, elle s’est fâchée contre les personnes à l’arrière qui faisaient du bruit et a demandé à son équipe de les faire taire. Shehnaaz Gill a dit que c’était irrespectueux envers la personne des médias. Ce geste de l’actrice de Moon Rise a définitivement conquis beaucoup de cœurs.

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill se mettant en colère ici :

Shivangi Joshi fête l’anniversaire de son frère

Shivangi Joshi, ancienne actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Balika Vadhu 2, a récemment été aperçue lors d’un événement scolaire aux côtés de Jacqueline Fernandez. Et maintenant, Shivangi Josh a écrit le souhait d’anniversaire le plus mignon de tous les temps pour son petit frère, Samarth Joshi.

Découvrez la vidéo du souhait d’anniversaire de Shivangi Joshi pour son frère ici:

Rakhi Sawant se lamente

Hier soir, Rakhi Sawant a craqué devant les médias. Elle a été vue en train de pleurer beaucoup. L’actrice de Bigg Boss a déclaré que sa mère qui est dans le coma n’est pas au courant de son mariage avec Adil Khan Durrani. Elle a dit que les autres membres de sa famille avaient entendu parler du mariage et lui avaient demandé pourquoi ils l’avaient caché. Rakhi s’est effondrée en demandant pourquoi elle devait faire face à tant de problèmes dans la vie. La vidéo est devenue virale en ligne.

Découvrez la vidéo de Rakhi Sawant ici :

Devoleena fête un mois de son mariage avec Shanawaz

Le mois dernier, Devoleena Bhattacharjee a choqué tout le monde en annonçant qu’elle était mariée à Shanawaz Shaikh. Le mariage a eu lieu à Lonavala. Et ça fait déjà un mois. L’actrice a utilisé son compte sur les réseaux sociaux et a partagé des photos de ses célébrations. Découvrez son message ici:

Abdu Rozik révèle ses plans après Bigg Boss 16

Abdu Rozik a pris une sortie volontaire de Bigg Boss 16 hier soir. Le chanteur avait des engagements professionnels antérieurs à cause desquels il a dû quitter la maison. Abdu a révélé qu’il tournerait une chanson dans le pays, puis se rendrait à Dubaï pour travailler, après quoi il s’envolerait pour les États-Unis pour une tournée liée au travail. Cependant, Abdu aimerait retourner en Inde et travailler ici. Il a décrit son voyage comme vraiment agréable et tellement amusant! Abdu manquera beaucoup aux fans.

Shark Tank India 2, la femme de chambre de la juge Namita Thapar a volé son téléphone

Namita Thapar est l’une des entrepreneurs les plus populaires de Shark Tank India 2. Ses phrases et son style de conversation sont devenus très populaires en ligne. Namita a récemment pris son compte Twitter et a révélé que son téléphone avait été volé par sa femme de chambre qui avait publié un message haineux à son sujet. Cependant, les internautes ne sont pas convaincus. Découvrez les réactions ici.

Urfi Javed fait la une des journaux avec sa dernière séance photo

Urfi Javed fait sensation. Elle est connue pour son sens vestimentaire unique, bizarre et très audacieux. Et pour la même chose, Urfi Javed a été brutalement trollé, ciblé par des politiciens et d’autres personnes. Cependant, elle est indifférente à tout cela. Eh bien, sa dernière séance photo en est une preuve suffisante. Découvrez les photos ici.

Sajid Khan tombe en panne en quittant la maison de Bigg Boss 16

L’expulsion de Sajid Khan faisait depuis longtemps parler d’elle dans la ville. Et enfin, la promo de son éviction a été diffusée par la chaîne. Sajid a été vu en panne et s’excusant auprès des colocataires de s’être battu avec eux. Découvrez la promo ici.

Salman Khan veut enfermer CES amis dans Bigg Boss 16

Simi Garewal est venue sur Bigg Boss 16. Elle anime son segment spécial cette semaine et a posé des questions cette fois-ci. Simi a également posé des questions à Salman Khan. La magnifique actrice a demandé quels trois amis il aimerait emmener avec lui à l’intérieur de la maison. Salman dit Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan et Katrina Kaif.

Regardez la vidéo ici:

Kunal Madhiwala entrera à Anupamaa

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et Madalsa Sharma vedettes de la populaire émission de télévision Anupamaa vont prendre une autre tournure intéressante dans les prochains épisodes. Et avec cela, nous verrons l’entrée de Kunal Madhiwala entrer dans le spectacle. Il essaiera le rôle de Lucky. Kunal jouera l’associé de Paritosh.