Trending TV News Today: Shehnaaz Gill dédie son prix à Sidharth Shukla, Salman Khan reçoit un contrecoup pour avoir claqué Bigg Boss 16 Sumbul Touqeer et plus

C’est le moment de la journée où nous vous informons des meilleures nouvelles télévisées tendances qui ont secoué le monde aujourd’hui. Directement de Bigg Boss 16, Salman Khan, Debina Bonnerjee, Shehnaaz Gill et d’autres nouvelles qui ont fait la une des journaux aujourd’hui. Voici une liste des nouvelles télévisées qui se sont produites dans le monde de la télévision aujourd’hui.

Shehnaaz Gill dédie son prix à Sidharth Shukla

Bigg Boss 13 renommée Shehnaaz Gill a assisté à une cérémonie de remise de prix à Dubaï et était fabuleuse dans une robe bustier moulante. Shehnaaz a soulevé le trophée du prix du meilleur visage émergent de Bollywood et a dédié le prix à feu Sidharth Shukla. Shehnaaz a également déclaré sa déclaration / dialogue emblématique de Bigg Boss 13, “Tu mera hai aur tu mera hi rahega, theek hai?”.

Bigg Boss 16: Salman Khan reçoit un contrecoup massif pour avoir claqué Sumbul Touqeer

L’hôte de Bigg Boss 16, Salman Khan, a récemment reçu beaucoup de contrecoups pour avoir claqué Sumbul Toukir et l’appelant obsédée par l’acteur de 40 ans Shalin Bhanot. Les fans de Bigg Boss 16 ont qualifié ce week-end Ka Vaar d’ennuyeux et ont affirmé que Salman n’avait pas regardé l’épisode de cette semaine.

Anupamaa : Anuj et Anu vont se séparer après un accident

Dans le prochain épisode de Anupama, Anuj et Anupamaa rencontrent un accident. Anuj souffre d’une lésion cérébrale, tandis qu’Anu souffrira d’une perte de mémoire partielle. Anupamaa et Anuj seront vus se séparer après un accident. Les fans de MaAn ne sont pas impressionnés par la piste en cours et ont demandé aux fabricants de la changer.

Ayushmann Khurana révèle que lui et Neha Kakkar ont été REJETÉS dans Indian Idol

Ayushmann Khurrana fait une révélation choquante sur son rejet avec Neha Kakkar de l'émission Indian Idol. Il a révélé qu'il avait voyagé ensemble dans un train de Mumbai à Delhi où, avec eux, il y avait 50 autres personnes rejetées.

Debina Bonnerjee partage des photos post-partum de jambes et de ventre enflés

Debina Bonnerjee qui a récemment accueilli la deuxième petite fille le 11 novembre. Debina a partagé des photos de son corps post-partum. Elle a même révélé qu’elle souffrait de mains et de jambes enflées. Debina a écrit : “Ce sont des choses tellement vraies qui ne vous tuent pas, mais qui vous rendent seulement plus fort. Les derniers mois et jours ont été des opinions tellement fatigantes, des limitations physiques et des difficultés procédurales. Je les ai tous survécus. Mon ventre post-partum sur le chemin de la guérison.”