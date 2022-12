Trending TV News Today: Sheezan M Khan arrêté dans l’affaire du suicide de Tunisha Sharma, Abdu Rozik fait sa grande rentrée sur Bigg Boss 16 et plus

La nation est choquée par la disparition de Tunisha Sharma. À 20 ans, elle se serait suicidée sur les tournages d’Ali Baba : Dastaan-E-Kabul. Son ex petit ami Sheezan M Khan est maintenant arrêté par les flics de Vasai. Gautam Vig serait finalisé pour être le deuxième rôle masculin de l’émission de Ravi Dubey avec Ankit Gupta en tête. Voici un aperçu de l’actualité…

Affaire du suicide de Tunisha Sharma : Sheezan M Khan arrêté par les flics

La police de Vasai a arrêté Ali Baba: la star de Dastaan-E-Kabul, Sheezan M Khan, après que la mère de l’actrice décédée se soit plainte de lui. Tunisha Sharma a été retrouvée pendue dans la salle de bain de la salle de maquillage de l’acteur. Il semble que les deux se soient séparés en novembre et cela lui a causé une immense détresse émotionnelle. Il est accusé d’incitation au suicide. Il semble qu’il sera présenté devant la Cour lundi. Selon certains rapports, il a fait des allers-retours avec ses déclarations.

Lire la suite : Tunisha Sharma meurt par suicide : Ali Baba : l’acteur de Dastaan-E-Kaboul Sheezan M Khan accusé d’incitation au suicide ; les flics interrogent l’équipage et les derniers développements

Bigg Boss 16 : Abdu Rozik fait une grande rentrée dans la série

On verra qu’Abdu Rozik fait une rentrée dans l’émission de Salman Khan. Les fabricants organiseront une fête de Noël pour les candidats. Nimrit Kaur Ahluwalia et Shiv Thakare se précipiteront pour embrasser Abdu Rozik. Le chanteur tadjik est l’un des candidats les plus aimés de l’émission.

Gautam Vig jouera avec Ankit Gupta dans le nouveau spectacle de Ravi Dubey

Gautam Vig aurait mis en sac le nouveau spectacle de Ravi Dubey et Sargun Mehta. Il jouera le rôle de l’ami d’Ankit Gupta. Les deux tourneront pour la promo à Chandigarh. C’est censé être une histoire d’amour. Le spectacle a été provisoirement intitulé Muqammal.

Bade Achhe Lagte Hain 2 : Hiten Tejwani remplace Nakuul Mehta

On dit que Hiten Tejwani pourrait remplacer Nakuul Mehta sur Bade Acche Lagte Hain 2. Il a été un habitué du camp Balaji Telefilms. La série se dirige vers un saut de génération dans quelques jours. Nakuul Mehta a eu un immense amour en tant que Ram Kapoor.

Baalveer de retour avec la saison 3

Il est rapporté que Sony SAB reviendra bientôt avec une nouvelle saison de Baal Veer. Le spectacle est très populaire. Dev Joshi, l’étoile principale, a fait la une des journaux car il fait partie des personnes sélectionnées pour la mission lunaire de 2023.