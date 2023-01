Trending TV News Today: Salman Khan dénonce Tina Datta sur Bigg Boss 16 WKV, Avneet Kaur ne remplacera pas Tunisha Sharma dans l’émission d’Ali Baba et plus encore

Il est temps que nous examinions qui et ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui. Qu’il s’agisse de personnes dénigrées dans des émissions de télé-réalité, de clarifications sur le remplacement de célébrités dans une émission de télévision, de couples de célébrités appréciant les rendez-vous et les réactions des fans dans diverses émissions, etc., ont fait la une des journaux aujourd’hui. Grand Patron 16 concurrents Tina Datta, Shalin Bhanot ont été battus par Salman Khan, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Avneet Kaur, Gauahar Khan et plus de célébrités ont fait l’actualité dans la section TV aujourd’hui. Rattrapons-nous !

Tina Datta se fait défoncer par Salman Khan sur Bigg Boss 16

Entertainment News et la section Bigg Boss ont été pleines de la relation entre Tina Datta et Shalin Bhanot. Tout le monde se demande s’ils veulent vraiment être ensemble ou faire semblant. La majorité des gens pensent qu’ils font semblant. Shalin et Tina ont été scolarisées par Salman Khan ce soir dans le Weekend Ka Vaar. Il avait claqué Tina mais quand Shalin est intervenu, il a perdu son sang-froid. Salman était d’avis que Tina utilisait Shalin selon sa convenance.

Rajeev Sen et Charu Asopa dansent sur un numéro romantique

Rajeev Sen et Charu Asopa ont récemment assisté au mariage du frère de Rajeev. Les photos et vidéos de la cérémonie sont rapidement devenues virales. Charu Asopa et Rajeev Sen se sont battus et se dirigent vers le divorce. Cependant, ils ont coparenté Ziana. Et voir Charu et Rajeev se réunir et danser sur un numéro romantique a été un régal pour les fans. Vérifiez-le ici.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont en colère

Ainsi, dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin avec Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma, nous avons vu Virat mentir à Sai sur la vérité et l’identité de Vinayak. Il se sent inquiet pour Pakhi et cache la vérité. Cependant, les fans sont assez mécontents. Découvrez leurs réactions ici.

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont livides

Eh bien, l’émission vedette de Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a fait l’objet de nombreuses critiques aujourd’hui. C’est parce qu’Akshara vit seul tandis que d’autres se réunissent et célèbrent des festivals. De plus, ils ont remis en question le manque de carrière d’Akshara. On voit Pranali Rathod faire des confitures dans l’épisode. Cela a laissé les fans en colère. Découvrez les tweets ici.

Gauahar Khan, enceinte, profite d’un rendez-vous avec Zaid

Gauahar Khan et Zaid Darbar attendent leur premier enfant ensemble. Gauahar Khan a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo de bobine qui est une compilation de leurs photos de leur soirée de rendez-vous. Gauahar a légendé le message en disant que les soirées en amoureux sont spéciales.

Regardez la vidéo du rendez-vous galant de Gauahar Khan et Zaid Darbar ici :

L’acteur d’Ishq Mein Ghayal, Gashmeer Mahajani, suit une formation rigoureuse

Gashmeer Mahajani qui sera ensuite vu à Ishq Mein Ghayal face à Reem Sameer et Karan Kundrra a révélé qu’il s’était beaucoup entraîné. Depuis que Gashmeer réalise ses propres cascades, il maintient sa forme physique. L’acteur a déclaré que son corps redevenait athlétique à l’âge de 17/18 ans.

Ankit Gupta réfute les affirmations de Sajid Khan

Ainsi, dans la maison de Bigg Boss 16, Sajid Khan a dit beaucoup de choses sur les gens. Et l’un d’eux étant Ankit Gupta lui racontant beaucoup de choses sur Priyanka qu’il n’oubliera jamais. Cependant, lorsqu’on lui a demandé, Ankit Gupta a nié avoir dit qu’il ne dénoncerait jamais ses amis de quelque manière que ce soit. Découvrez toute l’histoire ici.

Rohitashv Gaur ne fera pas de télé après Bhabiji

Rohitashv Gaur est l’un des noms populaires dans le monde du genre télévisuel sitcom. Il joue le rôle de Manmohan Tiwari dans Bhabiji Ghar Par Hain depuis 2017. Cependant, l’acteur n’aime pas faire de la télévision après Bhabiji Ghar Par Hain. Vous avez bien lu. L’acteur veut faire des rôles plus sérieux et s’explorer en tant qu’artiste dans la section OTT.

Shivangi Joshi célèbre la Journée Kaira

Tous les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont célébré la Journée Kaira aujourd’hui. La maison de production, Director’s Kut Productions a déposé un joli post à cette occasion. Et devine quoi? Shivangi Joshi alias Naira de Kartik et Naira ont également laissé tomber deux messages lors d’une journée spéciale. Découvrez les captures d’écran de la même chose ici:

Avneet ne remplace pas Tunisha

Tunisha Sharma s’est tragiquement suicidée le 24 décembre. L’actrice était sur les plateaux de tournage de son émission Ali Baba : Daastan-E-Kaboul. Sa co-star Sheezan Khan est en détention depuis. Et il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles après la mort de Tunisha, Ali Baba de Sheezan Khan serait également remplacé dans la série. Le nom d’Avneet Kaur est venu au premier plan. Mais ce n’est pas le cas semble-t-il. Consultez le rapport ici.

C’est tout dans les journalistes télévisés d’aujourd’hui.