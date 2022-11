Trending TV News Today: Rubina Dilaik s’ouvre sur la maternité, Nakuul Mehta transforme Ronaldo-Messi avec une touche BALH 2 et plus

Donc, avec cela, nous avons passé une autre journée de novembre. La semaine a été plus lente, mais l’industrie ou le monde du divertissement évolue plus rapidement chaque jour qui passe. Il y a eu beaucoup de mises à jour télévisées que nous devons partager avec vous tous. De Grand Patron 16 à Le spectacle Kapil Sharma à Rubina Dilaik, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et plus encore, voici un aperçu de qui et de ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui. Voici un aperçu des journalistes…

Le spectacle Kapil Sharma

Dans les prochains épisodes de The Kapil Sharma Show, nous verrons Aditya Narayan, Shweta Narayan, Udit Narayan et Deepa Narayan visiter les plateaux. Aditya sera sous le choc en voyant deux papas sur scène. Kapil tirera les jambes d’Aditya et d’Udit Narayan dans l’émission. Cela ressemble à un épisode amusant. Regardez la promo du Kapil Sharma Show ici :

Rubina Dilaik s’ouvre sur les projets familiaux

Rubina Dilaik, candidate à Jhalak Dikhhla Jaa 10, gagne déjà beaucoup de cœurs. L’actrice est assez occupée en ce moment avec son travail. Elle et Abhinav ont récemment partagé une vidéo réconfortante de leur filleule, Ivana. Les gens ont supposé qu’ils l’avaient adoptée. Cependant, ce n’est pas vrai. Lorsqu’on lui a demandé comment Rubina envisageait de fonder une famille. Sans mâcher ses mots, Rubina a déclaré qu’elle était assez occupée par le travail pour penser à fonder une famille. Pour l’instant, elle se concentre uniquement sur son travail.

Kishori Shahane ouvre ses liens avec la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il a un énorme casting de stars qui est comme une famille. Dans une interview avec Etimes, Kishori Shahane alias Bhavani Kaku s’est ouverte sur son lien avec Ayesha Singh. Elle a dit que son lien avec Ayesha ne faisait que grandir chaque jour et qu’ils étaient devenus une grande famille.

Bigg Boss 16 membres de la famille des candidats à les rejoindre ?

Récemment, le père de Sumbul Touqeer Khan a pu lui parler via un appel dans Bigg Boss 16. Cela n’a pas plu à beaucoup de gens. Et il a aussi appelé Tina Kamini à la télévision nationale. Sa mère et même le père de Shalin Bhanot ont réagi à tout cela. Et maintenant, un reportage dans Telly Chakkar indique que tous les trois – les parents de Sumbul, Tina Datta et Shalin vont venir le week-end Ka Vaar. Ils parleront à leurs enfants et arrangeront les choses, semble-t-il.

La renommée d’Anupamaa Adhik Mehta s’ouvre sur son personnage

Adhik Mehta joue Adhik dans Anupamaa. L’acteur a récemment eu une piste ciblée sur la série dans laquelle lui et Pakhi allaient se marier. Il a récemment révélé qu’il s’était le plus lié à Sudhanshu Pandey, Muskab Bamne et Rohit Bakshi sur les plateaux. Il a également révélé qu’Adhik ne ressemblait en rien à la bobine Adhik.

Nakuul Mehta partage un fanart

La star de Bade Achhe Lagte Hain 2, Nakuul Mehta, adore partager des fanarts le mettant en scène sur les réseaux sociaux. Et il a récemment partagé un fan art édité de lui-même et du parivaar Bade Achhe Lagte Hain 2 mais avec la touche FIFA, tout comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. “Juste LEGEND thangs”, a-t-il écrit. Découvrez le poste ici:

C’est tout dans les Newsmakers TV du jour.