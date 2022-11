Trending TV News Today: Rubina Dilaik réagit aux rumeurs de grossesse, Neil Bhatt révèle le véritable amour de Virat et plus encore

Il est temps de regarder qui et ce qui a fait l’actualité dans la section TV aujourd’hui. Nous avons des informations sur la grossesse qui démystifient l’amour entre les personnages, les mises à jour de Bigg Boss 16, un acteur populaire devenant l’acteur le mieux payé à la télévision et plus encore. Nous avons Rubina Dilaik réagir à nouveau aux nouvelles de sa grossesse. Nous avons également des mises à jour de Grand Patron 16, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoile Neil Bhatt parler du véritable amour de Virat et d’autres émissions populaires telles que Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et plus.

La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin parle du véritable amour de Virat

BollywoodLife a contacté Neil Bhatt et a posé des questions aux fans sur les différences de comportement de Virat envers Sai et Pakhi en tant que mari. Neil a expliqué que les deux relations de Virat avaient les deux facettes. Il a partagé que pour Virat, il choisira toujours son devoir plutôt que son amour. Et c’est le cas depuis toujours. Neil Bhatt a également révélé qui est le véritable amour de Virat entre Sai et Pakhi. Lire l’interview EXCLUSIVE ici. Dans d’autres nouvelles, les fans étaient très vexés après avoir regardé le prochain épisode. Ils interrogeaient les créateurs sur le morceau et aussi sur les expressions de Virat dans l’épisode. Lire tout de qui le concerne ici.

Chahatt Khanna réagit au commentaire de Chetan Bhagat sur Urfi Javed

Urfi Javed a fustigé Chetan Bhagat pour avoir commenté ses vêtements et allégué qu’il faisait la promotion de la culture du viol. Chetan a nié avoir dit qu’il demandait simplement aux jeunes de rester à l’écart des médias sociaux. Chahatt Khanna a réagi au commentaire de Chetan Bhagat en disant qu’elle n’avait rien trouvé de mal dans la déclaration de l’auteur. Lire plus de détails ici.

Le réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah retrouve Shailesh Lodha

Shailesh Lodha a quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah il y a quelques mois. Il a été remplacé par Sachin Shroff dans la populaire sitcom. Récemment, Shailesh a rencontré le directeur de TMKOC qui a révélé comment il avait le plus “harcelé” Taarak dans l’émission. Les fans ont commencé à exiger de ramener Shailesh en tant que Taarak dans la série. Découvrez toute l’histoire ici.

Priyanka Chahar Choudhary tombe en panne dans la maison de Bigg Boss 16

Tout ne semble pas pour le mieux entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. L’actrice d’Udaariyaan est vue en train de s’épancher et de s’effondrer devant Soundarya Sharma. Priyanka a expliqué qu’en dépit de vouloir et de souhaiter du bien à Ankit, elle se trompe. Découvrez la promo et toute l’histoire ici.

Pisachini passe à l’OTT

Jiya Shankar, Harsh Rajput et Nyrra Banerji mettent en vedette le thriller surnaturel Pisachini qui va bientôt terminer sa série télévisée. Oui, tu l’as bien lu. Pisachini va maintenant passer à la plateforme OTT. La dernière date de la première de Pisachini à la télévision sera le 23 décembre 2022. Après cela, l’émission se poursuivra sur la plateforme OTT, Voot.

Shraddha Arya se fait troller

Il y a quelques heures, Shraddha Arya alias Preeta de la renommée de Kundali Bhagya a publié une vidéo dans laquelle on la voit groover avec son ennemi juré à l’écran. Cependant, Shraddha se fait critiquer pour son look. L’actrice a honte de son corps dans les sections de commentaires où des internautes lui conseillent de perdre du poids. Découvrez la vidéo de la bobine ici:

Rubina Dilaik clarifie les rumeurs de grossesse

Aux dernières nouvelles d’aujourd’hui, Rubina Dilaik a pris son compte Twitter et a partagé une photo d’elle-même et d’Abhinav Shukla et a répondu sauvagement aux rumeurs de sa grossesse. Il se trouve qu’Abhinav et Rubina sont entrés dans un bâtiment où se trouvait également une clinique. Les rumeurs sur sa grossesse ont de nouveau éclaté. Cette fois, la beauté Jhalak Dikhhla Jaa 1o a pris une fouille. Découvrez son tweet ici:

Idée fausse sur la conception @ashukla09 la prochaine fois nous devrons vérifier le bâtiment (s’il y a des cliniques) avant d’accepter d’y aller même pour une réunion de travail ??? pic.twitter.com/9yhvsAC3YZ Rubina Dilaik (@RubiDilaik) 29 novembre 2022

La star de Sherdil Shergill devient l’acteur le mieux payé

Dheeraj Dhoopar est vu en train d’essayer le rôle de Raj dans l’émission télévisée vedette de Surbhi Chandna, Sherdil Shergill. Dheeraj Dhoopar a quitté Kundali Bhagya et s’est inscrit à l’émission aux côtés de sa co-vedette de Naagin 5. Ils ont gagné des cœurs ensemble. Et maintenant, selon le dernier rapport, Dheeraj Dhoopar est devenu l’acteur le mieux payé. Un rapport dans TellyChakkar indique que le rapport Spotboye a déclaré qu’il facture un énorme Rs 1,5 à 2 lakhs plus la TPS par épisode.

Guerre des fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Où se dirige le drame de l’émission télévisée vedette Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant, personne ne le sait. Cependant, le drame dans le fandom est à son apogée. Apparemment, de faux chats de groupe ont été divulgués en ligne. Les fans solo de Harshad, Pranali et Karishma Sawant semblent avoir une guerre en ligne. Lire plus de détails ici.

