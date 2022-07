Trending TV News Today: Rubina Dilaik n’est pas la gagnante de Khatron Ke Khiladi 12, Aishwarya Sharma de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se fait troller et plus

Khatron Ke Khiladi 12, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Jhalak Dikhhla Jaa 10, Kundali Bhagya et d’autres ont fait la une des journaux télévisés du jour. Rohit Shetty‘s Khatron Ke Khiladi 12 a fait l’actualité pour les reportages du vainqueur. Apparemment, ce n’est pas Rubina Dilaik. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’s Aishwarya Sharma se fait troller encore une fois. De nouveaux noms de célébrités apparaissent pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Kundali Bhagya’s Shakti Arora partage des informations intéressantes sur une connexion spéciale avec le spectacle et plus encore. Rattrapons les newsmakers TV tendance ici :

Rubina n’est pas la gagnante de Khatron Ke Khiladi 12 ?

Selon certaines informations, Rubina Dilaik est la gagnante de la nouvelle saison de Khatron Ke Khiladi 12. L’actrice est en effet l’une des candidates les plus fortes de la nouvelle saison de l’émission télévisée de Rohit Shetty. Récemment, lorsque le reste des candidats sont revenus en Inde, Rubina a retrouvé son mari acteur, Abhinav Shukla. Le geste d’Abhinav envers Rubina, c’est-à-dire le moment de lever la main, avait laissé entendre que Rubina était la gagnante. Et maintenant, les derniers rapports indiquent que Rubina n’est pas la gagnante. Et qu’un concurrent masculin a remporté l’émission. Vérifiez plus de détails ici.

Aishwarya Sharma de Ghum Hai se fait troller

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Il met en vedette Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma en tête. Dernièrement, le spectacle a fait l’objet de beaucoup de critiques. Et du côté récepteur des trolls se trouve Aishwarya Sharma. Son jeu et son personnage suscitent beaucoup de haine en ligne. De plus, l’un des internautes a demandé aux fabricants de la remplacer par Rakhi Sawant. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 nouveaux candidats

Hina Khan, Nia Sharma et Paras Kalnawat seraient les célébrités qui participeront à Jhalak Dikhhla Jaa 10 cette année. De nombreux nouveaux noms tels que Dheeraj Dhoopar, Niti Taylor et d’autres ont également fait surface. Des chefs aux joueurs de cricket, de nombreux noms sont apparus sur la liste des participants ou des célébrités qui ont été approchées. Et les nouveaux noms qui les rejoignent sont Ali Asgar, Sumeet Vyas et Tony Kakkar. Lire tout le rapport ici.

Rapport TRP Semaine 28

Anupamaa de Rupali Ganguly a encore une fois dominé le classement TRP. Cette fois, avec les cotes d’écoute, l’émission a également conservé la première place. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, d’autre part, continuent de lutter sur le graphique TRP. Découvrez le TOP 5 des émissions de télévision ici.

La connexion spéciale de Shakti Arora avec Kundali Bhagya

Shakti Arora est la plus récente entrante dans Kundali Bhagya. Il a remplacé Dheeraj Dhoopar en tant que Karan dans Shraddha Arya avec Kundali Bhagya. Bien que Shakti soit un acteur incroyable, les fans ne parviennent toujours pas à surmonter Dheeraj et Shraddha en couple. Shakti a récemment partagé qu’il avait un lien spécial avec Kundali Bhagya. L’acteur a révélé que le plateau de Kundali Bhagya se trouve au même endroit que l’une de ses émissions de télévision précédentes. Découvrez quelle émission de télévision ici.

Priyanka d’Udaariyaan parle de sortir avec Ankit

Souvent, les acteurs principaux sont liés par des fans et c’est le cas de Priyanka Chahar Choudhary et Ankita Gupta d’Udaariyaan. Les deux jouent Tejo et Fateh à Udaariyaan. Leur chimie à l’écran et leur lien hors écran sont l’une des choses les plus discutées de la série. Récemment, Priyanka s’est ouverte sur les rumeurs de lien. L’actrice a partagé qu’elle et Ankita n’étaient que des amis. Découvrez plus de détails ici.

C’est tout dans les journaux télévisés aujourd’hui.