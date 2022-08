Trending TV News Today: Rubina Dilaik dans Jhalak Dikhhla Jaa 10, Naagin 6 de Tejasswi Prakash prolongé, Charu Asopa réfute les allégations de patch-up de Rajeev Sen et plus

Le dernier buzz est que Rubina Dilaik a été encordée pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. La dame vient de terminer Khatron Ke Khiladi 12 avec la chaîne. D’un autre côté, Charu Asopa a démenti les affirmations de Rajeev Sen selon lesquelles ils sont de retour en couple. Lisez les gros titres du jour….

Rubina Dilaik à Jhalak Dikhhla Jaa 10

Après Khatron Ke Khiladi 12, il semble que Rubina Dilaik soit prête à participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10. Cela a été rapporté par une poignée de Gossips Tv. Il n’y a aucune confirmation sur le même. Il a été question de Hina Khan dans la série, mais il semble qu’elle se soit retirée. De plus, il n’y a aucune clarté sur Erica Fernandes dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les fans sont un peu surpris car cela signifierait deux émissions de téléréalité pour elle dos à dos sur la même chaîne. Rubina Dilaik a dansé sur Bigg Boss 14. Les juges sont Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi.

Naagin 6 obtient une prolongation

Il semble que Naagin 6 ait obtenu une prolongation jusqu’à la fin de l’année. Le spectacle tournera autour de l’enfant de Pratha (Tejasswi Prakash). C’est le spectacle de fiction le plus performant pour Colors en ce moment. Il arrivera à 19h le week-end. L’histoire sera remaniée pour le saut.

Charu Asopa démystifie les allégations de patch-up avec Rajeev Sen

Dans une interview accordée à ETimes, Charu Asopa a rejeté les affirmations selon lesquelles Rajeev Sen et elle seraient de retour en couple. Elle a dit qu’elle lui avait envoyé des papiers de divorce et qu’il travaillait sur les clauses avec ses avocats. Charu Asopa a déclaré qu’elle avait été choquée lorsqu’il avait posté leur photo ensemble. Elle a également dit qu’elle avait pris sa décision alors qu’il jouait une victime et l’appelait une menteuse.

L’acteur bengali Saibal Bhattacharya tente de se suicider

Saibal Bhattacharya de la série télévisée à succès Prothoma Kadambini a tenté de se suicider. Il semble qu’il n’était pas satisfait de ses progrès professionnels et qu’il luttait contre la toxicomanie. Il a également posté une vidéo sur FB disant qu’il l’avait fait pour sa femme et sa belle-mère. Maintenant, il a été admis à l’hôpital pour y être soigné. L’industrie du divertissement bengali a été choquée par un certain nombre de suicides ces derniers temps.

Khatron Ke Khiladi 12: Mohit Malik et Tushar Kalia remportent la médaille d’avantage

Il semble que dans les prochains jours, nous verrons que Mohit Malik et Tushar Kalia ont remporté la médaille d’avantage dans l’émission.