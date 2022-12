Trending TV News Today: Rashami Desai RÉAGIT au mariage de Devoleena Bhattacharjee, Abdu Rozik quitte Bigg Boss 16 et plus

Il est temps de voir qui et quoi a fait la une des journaux dans la section TV aujourd’hui. Grand Patron 16 a fait les manchettes à cause de Abdu Rozik. Devoleena Bhattacharjee donne un aperçu de sa vie conjugale. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin les fans sont très mécontents de la piste en cours. Rashami Désaï a également réagi au mariage de son ancienne meilleure amie Devoleena. Tout cela et plus encore, voici un aperçu des tendances TV News Today.

Devoleena Bhattacharjee partage une vidéo de bobine

Devoleena Bhattacharjee s’est mariée avec Shanwaz Shaikh le 14 décembre. Elle a profité de sa vie après le mariage. L’actrice a eu beaucoup d’amour pour son mariage soudain mais elle a également été critiquée. Cependant, Devoleena n’est pas perturbée par tout cela. Elle a partagé une bobine affichant son look de réception. Vérifiez-le ici.

Bigg Boss 16 éliminations : Abdu Rozik pour sortir ?

Selon la nouvelle promo de Bigg Boss 16, Bigg Boss demande à Abdu de sortir de la maison. On dit que le concurrent est sorti pour des raisons médicales et pourrait revenir après deux jours. Plus tôt, il a été dit que Sajid Khan allait être éliminé. Découvrez toute l’histoire ici.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont bouleversés

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, vous verrez tous que Sai sera blâmé pour la disparition de Pakhi. Bhavani Kaku s’en prendra à Sai pour la même chose. Les fans sont assez mécontents que Sai soit toujours blâmé pour la série depuis le début, mais personne n’a remis en question Patralekha. Découvrez tous les détails ici.

Rashami Desai réagit au mariage de Devoleena

Devoleena Bhattacharjee était très proche de Rashami Desai. Cependant, ils ont eu des retombées sur Bigg Boss et se sont depuis éloignés les uns des autres. Récemment, Rashami a été interrogé sur le mariage de Devoleena. An Etimes l’a citée en disant qu’elle n’a pas été en contact avec Devoleena depuis plus d’un an mais qu’elle est heureuse pour elle. L’actrice a dit qu’elle était heureuse que Devoleena soit heureuse et en bonne santé, s’est mariée.

La date finale de Bigg Boss 16 révélée

Bigg Boss 16 a une extension. C’est actuellement l’une des émissions de télé-réalité les plus populaires et les fans en profitent également. Priyanka Chahar Choudhary, Abdu Rozik, Sumbul Touqeer Khan, Shiv Thakare et d’autres candidats se sont si bien débrouillés. Et compte tenu de l’élan. Il a une extension. La grande finale de Bigg Boss 16 aurait lieu le 12 février 2022.