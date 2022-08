Trending TV News Today: Rajeev Sen fait allusion à un patch-up avec Charu Asopa, l’épouse présumée du beau Rohit Sathia de Nisha Rawal confronte l’actrice et plus de nouvelles

Il semble que Rajeev Sen et Charu Asopa aient mis leurs différences de côté et soient de retour ensemble. C’est une excellente nouvelle, surtout pour leur petite fille, Ziana. Un nouvel angle a émergé dans la saga conjugale Karan Mehra – Nisha Rawal où des rapports sont venus selon lesquels la femme de Rohit Sathia a eu une vilaine confrontation avec le concurrent de Lock Upp.

Rajeev Sen et Charu Asopa de nouveau en couple ?

Buzz est que Rajeev Sen et Charu Asopa sont de retour en couple. Il a posté une photo de Charu Asopa et lui avec un emoji rose. Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient rafistolé, il a dit qu’il espérait que la photo répondait à toutes les questions. Les fans sont satisfaits du développement et leur ont dit que c’était une bonne décision. Les gens sur les réseaux sociaux leur ont dit de réparer les différences pour le bien de Ziana, qui n’a que neuf mois.

Karan Mehra – Dernier développement de la crise conjugale de Nisha Rawal

L’histoire de Karan Mehra et Nisha Rawal a une nouvelle tournure. Il semble que Nidhi, l’épouse du petit ami présumé de Nisha Rawal, Rohit Sathia, ait affronté l’actrice à Mumbai. Elle s’est envolée de Lucknow après avoir appris la prétendue liaison extra-conjugale de son mari. Karan Mehra a déclaré que Nisha Rawal a toujours soutenu qu’il était son frère Rakhi. Il a dit que la relation était très discutable à plusieurs niveaux.

Khatron Ke Khiladi 12 : Mohit Malik répond aux critiques des fans de Rubina Dilaik

Khatron Ke Khiladi 12 s’avère être une affaire passionnée. Les fans de Rubina Dilaik ont ​​critiqué Mohit Malik après avoir détesté son attitude envers elle ce week-end. Il a dit qu’elle ne voulait que des images. Plus tard, Mohit Malik a dit aux fans de se calmer en disant que ce n’était qu’un jeu.

Shweta Tiwari décroche le rôle principal dans la prochaine émission de Zee TV

Buzz est que Shweta Tiwari a décroché le rôle principal dans la nouvelle émission de Zee TV qui sera réalisée par Bodhi Tree Productions. Elle a été vue pour la dernière fois sur Khatron Ke Khiladi 11. L’actrice a joué le rôle principal dans Meri Dad Ki Dulhan sur Sony TV.

Shaika Films propose une nouvelle émission pour Star Plus

Cockcrow et Shaika Films ont réalisé des émissions comme Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Kabhi Kabhi Ittefaq Sey, Muskurane Ki Wajah Tum Ho et d’autres dans un passé récent. Ils proposeront un nouveau spectacle pour Star Plus. La star de Rishton Ka Manjha, Krushal Ahuja, pourrait jouer le rôle principal dans la série.