Trending TV News Today: Priyanka Chahar Choudhary de Bigg Boss 16 trouve un fan dans la mère de Shilpa Shetty, Rakhi Sawant DEMANDE Rs 1,5 crore à son mari et plus

Les célébrités de la télévision bénéficient d’un grand nombre de fans. Soit-il Rupali Ganguly ou Grand Patron 16 stars – elles sont toutes assez célèbres. Alors tout à leur sujet fait la une des journaux. Aujourd’hui, des stars comme Rakhi Sawant, Priyanka Chahar Choudhary, Sumbul Touqeer Khan, Karan Kundrra et d’autres ont fait la une des journaux. Des émissions de télévision comme Anupamaa et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont également réussi à attirer l’attention. Donc, sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour de la journée jusqu’à présent.

Priyanka Chahar Choudhary de Bigg Boss 16 trouve un fan dans la mère de Shilpa Shetty

La finale de Bigg Boss 16 approche à grands pas et tous les 5 meilleurs concurrents ont réussi à attirer de fervents fans. Maintenant, Priyanka Chahar Choudhary a trouvé le soutien de la mère de Shilpa Shetty, Sunanda Shetty. Elle a qualifié Priyanka de “préférée” dans un tweet.

Mon préféré #PriyankaChaharChoudhary Sunanda Shetty (@sunandashetty2) 8 février 2023

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans l’émission télévisée Anupamaa, nous verrons que Maya prévoit de se rapprocher d’Anuj Kapadia. Anupamaa joué par Rupali Ganguly le sentira et deviendra peu sûr. Cependant, elle est même tendue car son fils Toshu est à l’hôpital après avoir souffert d’un accident vasculaire cérébral paralysant.

Rakhi Sawant demande de l’argent à son mari Adil Durrani

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir Rakhi Sawant confronter son mari Adil Khan Durrani à propos du crore Rs 1,5 qu’il lui a pris. Elle le réclame et dit que c’est son argent durement gagné. Adil demande quatre mois pour revenir. Adil a été arrêté par la police d’Oshiwara après que Rakhi Sawant l’ait accusé de violence domestique.

La dernière vidéo de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra rend tout le monde fou

Hier soir, Tejasswi Prakash et Karan Kundrra ont été papis après un dîner. Les deux avaient l’air parfait. Ils marchaient main dans la main, ce qui a laissé les fans jaillir fort.

Spoiler de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi (Aishwarya Sharma) révéler accidentellement la vérité à son fils Vinu. Elle lui dira que Sai (Ayesha Singh) est sa vraie mère et que les deux dames voudront que Vinu les choisisse.

La première chanson de Kapil Sharma, ALONE, est sortie aujourd’hui

Le comédien Kapil Sharma est maintenant un chanteur professionnel. Sa première chanson intitulée Alone en collaboration avec Guru Randhawa est maintenant disponible. Les fans adorent déjà sa voix.

Sumbul Touqeer Khan appelle un imitateur

Sur Twitter, Sumbul Touqeer Khan a informé ses fans d’un compte se faisant passer pour elle. Elle a retweeté un tweet contre Priyanka Chahar Choudhary et a déclaré que personne ne devrait répandre la haine en utilisant son nom.