Trending TV News Today: Paras Kalnawat surpris par le comportement de Rupali Ganguly, Shilpa Shinde dans Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus

Anupama célébrité Paras Kalnawat, Rupali Ganguly à Shilpa Shinde, Mohit Sehgal, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et d’autres sont parvenus jusqu’aux journalistes de la télévision. Paras Kalnawat s’est ouvert sur la réaction des membres de la distribution de l’émission de télévision Anupama à son licenciement. Rupali Ganguly se fait critiquer pour une nouvelle tournure à Anupamaa. Shilpa Shinde dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Mohit Sehgal dans Grand Patron 16. Deux des membres de la distribution sont contrariés par le fabricant de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et plus encore. Rattrapons le Journalistes de la télévision.

Paras est surpris par le comportement de Rupali

Paras Kalnwat a récemment été licencié de l’émission télévisée Anupamaa de Rajan Shahi. Il n’a pas été informé de son licenciement et un courrier lui a été envoyé. Rajan Shahi a refusé de le rencontrer, a déclaré Paras. Paras a également partagé que tous les membres de la distribution d’Anupamaa l’ont contacté après avoir entendu parler de la résiliation de son contrat. Paras a été surpris par le comportement de Rupali Ganguly. Découvrez toute l’histoire ici.

Shilpa Shinde à Jhalak Dikhhla Jaa 10

Vue pour la dernière fois dans une émission Web, Shilpa Shinde de Bigg Boss et Bhabiji Ghar Par Hain a été approchée pour l’émission de télé-réalité basée sur la danse, Jhalak Dikhhla Jaa 10. On dit que son nom est presque confirmé en tant que participant. Consultez la liste des concurrents de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ici.

Neet Mahal se confie sur la perte de Mika Di Vohti

Neet Mahal qui était l’un des concurrents de Swayamvar de Mika Singh – Mika Di Vohti a parlé de la perte de la série. Mika Singh a choisi Akanksha Puri plutôt que Neet Mahal comme future épouse. Neet a dit qu’elle respecte sa décision. Neet a reçu beaucoup d’amour des masses. Neet se sent toujours comme un gagnant, cependant. Dans une interview, Neet Mahal a déclaré: “Akanksha a peut-être remporté le spectacle, mais j’ai remporté le vrai trophée, qui est l’amour des fans.”

Mohit Sehgal dans Bigg Boss 16

La renommée de Naagin 5, Mohit Sehgal, a été approchée par les créateurs de Bigg Boss pour la 16e saison, indique un rapport de TC. On dit que des pourparlers sont en cours entre Mohit et les créateurs de Bigg Boss. L’acteur reprendra-t-il l’émission de télé-réalité controversée ? Attendons et regardons…

Le casting de TMKOC en a marre du producteur?

Selon un rapport publié sur un portail de premier plan, Shailesh Lodha et Raj Anadkat ont officiellement quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. On dit que le producteur Asit Kumarr Modi en est la raison. En parlant de Shailesh, le poète-acteur a estimé que son talent n’était pas utilisé pendant plus de 15 jours et qu’il voulait donc entreprendre d’autres projets. Cependant, Modi était contre car cela signifierait mettre fin au contrat d’exclusivité. Raj Anadkat, d’autre part, a également des problèmes avec les fabricants, rapport d’État.

Rupali Ganguly se fait critiquer en ligne

La nouvelle promo d’Anupamaa a mis les fans en colère et Rupali Ganguly en fait les frais. Dans le prochain épisode de l’émission télévisée Anupama, Anuj Kapadia alias Gaurav Khanna sera montré paralysé. Les fans de Gaurav ne sont pas satisfaits de la même chose et en ont blâmé Rupali. Découvrez toute l’histoire ici.

C’est tout dans l’actualité télévisée tendance du jour.