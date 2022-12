Trending TV News Today: Namish Taneja entrera dans Bigg Boss 16 en tant que joker, l’actrice de Kundali Bhagya Shraddha Arya claque les ennemis avec culot et plus

Le dernier rapport est que Namish Taneja de la renommée de Swaragini va entrer dans Bigg Boss 16. On dit qu’il est un joker confirmé. L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, a critiqué les ennemis avec une vidéo amusante. Voici un aperçu détaillé de l’actualité du jour….

Bigg Boss 16 : Namish Taneja arrive-t-il en tant que candidat wild card ?

Il y a du bruit que l’acteur Namish Taneja pourrait être un joker. Les fans le connaissent sous le nom de Lakshya Maheshwari de l’émission à succès Colors, Swaragini. Il a également fait Vidya avec la chaîne. Namish Taneja a été vue pour la dernière fois dans l’émission Aye Mere Humsafar. Selon de nombreuses sources, l’entrée du grand et beau jeune acteur est presque confirmée dans l’émission de Salman Khan.

Shraddha Arya riposte aux ennemis avec une vidéo amusante et impertinente

L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, s’est fait malmener lorsqu’elle a posté une bobine il y a deux jours. Les gens ont fait beaucoup de commentaires sur sa prise de poids. Certains d’entre eux étaient carrément bon marché. En représailles, Shraddha Arya a riposté avec cette vidéo.

Bigg Boss 16 : Une bagarre massive éclate entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta

Bigg Boss 16 verra une énorme confrontation entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Cela se produira après que les créateurs auront lu le commentaire selon lequel Ankit a déclaré qu’elle ne s’intéressait qu’au jeu. PCC lui jettera de la boue avec colère. Le combat se poursuivra jusqu’à la salle de bain et la chambre où Ankit Gupta essaie de l’attraper et de lui faire comprendre.

Lire la suite : Bigg Boss 16 : Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta ont des retombées MAJEURES sur le grand « Khulasa » ; l’actrice au coeur brisé lui jette de la boue [WATCH]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : les internautes trollent Pakhi dans l’émission

Dans les prochains jours, nous verrons que Pakhi (Aishwarya Sharma) devient précaire alors que Sai (Ayesha Singh) et Virat commencent à travailler ensemble. Virat la gronde pour son insécurité. Cela a conduit les fans de Sai Joshi à la traîner. Découvrez les tweets…

Lire la suite : Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist : Virat qualifie Pakhi de « précaire » car sa décision la met en colère ; les internautes disent : “Quand le karma commence à fonctionner…” [VIEW TWEETS]

Arjit Taneja quitte la livraison à domicile de Banni Chow

Il semble que le passage d’Arjit Taneja sur Banni Chow Home Delivery soit terminé. Il fera bientôt ses adieux au spectacle.