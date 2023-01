Trending TV News Today: message de l’équipe Sumbul Touqeer pour les fabricants de Bigg Boss 16, les chaînes de télévision ont émis un avertissement sur la couverture de l’accident de Rishabh Pant et plus encore

L’affaire Bigg Boss 16 et Tunisha Sharma fait la une des journaux. Maintenant, l’équipe de Sumbul Touqeer a publié une déclaration sur Instagram disant aux fabricants que la moquerie constante de ses sentiments n’est pas cool. Jetez un oeil aux principaux titres de la journée….

L’équipe de Sumbul Touqeer publie une déclaration pour les fabricants de Bigg Boss 16

L’équipe officielle de Sumbul Touqeer Khan a publié une déclaration pour les fabricants de Bigg Boss 16. Ils ont dit que ses émotions étaient moquées à plusieurs reprises à la télévision nationale. L’équipe a déclaré que le nom de son père (Touqeer Khan) était référencé à plusieurs reprises. Ils l’ont critiquée en la traitant de femme de chambre à la télévision nationale. Dernièrement, nous avons vu qu’elle est entrée dans une coquille. Sajid Khan l’a taquinée à propos de Shalin Bhanot jusqu’à ce jour.

La couverture des accidents de Rishabh Pant critiquée par le gouvernement

L’accident de Rishabh Pant a été largement couvert par les médias. De nombreuses chaînes ont diffusé des images de sa voiture brûlée et de son visage et de son corps blessés. Maintenant, le gouvernement indien a retiré des chaînes disant que la couverture était dérangeante et désagréable. Ils ont averti les gens de suivre les réglementations du règlement sur les réseaux de télévision par câble (1995).

Urfi Javed appelle Chitra Wagh sa Saasu (belle-mère)

La politicienne Chitra Wagh a déposé une plainte sur la façon dont Urfi Javed a outragé la modestie des gens. Dans un tweet récent, elle a également appelé Chitra Wagh sa belle-mère. Maintenant, les gens l’ont taquinée en disant qu’elle est la Sunbaai de Chitra Wagh.

Bigg Boss 16 : Just Sul dissipe les rumeurs autour de la sortie d’Abdu Rozik

Il a été dit qu’Abdu Rozik quitterait la maison avec le créateur de contenu Just Sul. Les deux sont collègues dans le film, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Mais dans une interview, Just Sul l’a démenti. Il a dit qu’il n’y avait aucune vérité sur les rumeurs sur l’élimination d’Abdu Rozik.

Vidya Balan fait un Angoori Bhabhi de Bhabhi Ji Ghar Par Hain

L’actrice Kahaani Vidya Balan gagne les médias sociaux avec ses bobines sur les célèbres émissions de télévision indiennes. Son dernier est Angoori Bhabhi de Bhabhi Ji Ghar Par Hain. Elle dit que l’anglais est une langue sensuelle. Shubhangi Atre a envoyé son amour et sa réaction à Sahi Pakde Hain. Vérifiez-le…

Ce sont les nouvelles qui ont dominé les gros titres télévisés.