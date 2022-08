Trending TV News Today: l’état de santé de Raju Srivastav reste critique, Kajal Pisal est entré en tant que nouveau Dayaben sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et plus de nouvelles

La triste nouvelle est que le comédien vedette Raju Srivastav est toujours critique sur le ventilateur. Selon les rapports, les fabricants de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ont encordé Kajal Pisal en tant que nouveau Dayaben. Voici un point bas…

Raju Srivastav reste critique sur le ventilateur

Ce sont des moments difficiles pour tous les fans du comédien Raju Srivastav alias Gajodhar de la télévision. Il est critique depuis 46 heures. Des amis comme Shekhar Suman et Sunil Pal ont demandé des prières. Sa femme est avec lui aux soins intensifs. Son frère, Kaju Srivastava, est également admis à l’AIIMS de Delhi pour se faire enlever une grosseur derrière l’oreille. Le comédien est admis à l’AIIMS de Delhi. Il est également membre du BJP. Le Premier ministre Narendra Modi et l’UP CM Yogi Adityanath ont assuré sa famille de tout le soutien.

Kajal Pisal est le nouveau Dayaben de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Kajal Pisal avait quitté Sirf Tum il y a quelque temps. Maintenant, on dit qu’elle est la nouvelle Dayaben sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Les créateurs de l’émission cherchaient depuis longtemps un remplaçant pour Disha Vakani. Selon ETimes, elle commencera à tourner à partir du mois prochain.

Imlie 2 : les fans veulent Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer dans la nouvelle saison

Il semble qu’Imlie 2 arrivera plus tôt que prévu. Les fans écrivent déjà à la chaîne et au producteur Gul Khan qu’ils veulent la même paire de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan dans l’émission. Il semble qu’il y aura un saut de génération dans la série.

Kaun Banega Crorepati 14 : Amitabh Bachchan révèle ses échecs

Amitabh Bachchan a déclaré qu’il espérait également obtenir un emploi au gouvernement comme des millions d’autres Indiens, mais qu’il ne pourrait jamais passer l’examen de la fonction publique. Comme nous le savons, il est titulaire d’un B.Sc.

Anjali Arora tombe en panne en conférence de presse

Anjali Arora est tombée en panne et a révélé que ce n’était pas la première fois qu’elle était la cible de faux MMS divulgués. Elle a dit que ses parents se sont déjà plaints. Elle est comme si elle ne comprenait pas pourquoi les gens répandaient de telles choses et a dit que cela affectait sa famille.