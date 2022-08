Trending TV News Today: les promos Jhalak Dikhhla Jaa 10 de Nia Sharma-Paras Kalnawat gagnent les cœurs, Erica Fernandes réagit à la pêche à la traîne de son look Viking et plus encore

De Jhalak Dikhhla Jaa 10 promotions mettant en vedette Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, Paras Kalnawat et d’autres à Erica Fernandes, Karan Kundrra, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, et bien d’autres ont fait la une des journaux télévisés du jour. L’industrie de la télévision ne dort jamais et, par conséquent, il se passe toujours quelque chose d’intéressant pour les lecteurs. Rattrapons les journalistes télévisés du jour.

Erica Fernandes RÉAGIT à la pêche à la traîne

L’actrice de Kasautii Zindagii Kay 2 et Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi, Erica Fernandes, s’est récemment confiée sur son look viking. Erica Fernandes est une passionnée de mode et lors d’une récente cérémonie de remise de prix, Erica est passée dans un avatar Viking. Elle avait été informée qu’il s’agissait d’un tapis rouge sur le thème du Met Gala et l’actrice était naturellement très excitée à ce sujet. Il appréciait le fait que personne ne la reconnaisse dans ce regard. Cependant, Erica a ajouté qu’elle avait été brutalement trollée pour la même chose. L’actrice a dit qu’elle était choquée d’avoir été trollée pour avoir suivi un thème. “J’ai remarqué que vous suivez les règles, vous êtes harcelé. Je ne sais pas comment le dire d’une manière plus agréable, vous ne suivez pas les règles, vous devenez une star”, a-t-elle déclaré à ETimes.

Karan Kundrra explique pourquoi il n’a pas supprimé les messages d’Anusha de son compte

Karan Kundrra était en couple avec VJ et hôte Anusha Dandekar jusqu’à il y a quelques mois. Ils ont eu une vilaine rupture, semble-t-il. Après la rupture, Karan n’avait pas supprimé ses publications avec Anusha de son compte Instagram. L’acteur a déclaré que la vie n’est pas sur les réseaux sociaux. Il a ajouté qu’il est essentiel de supprimer les choses de la vie réelle. Parlant de savoir s’il a encore des sentiments, Karan a déclaré qu’il n’avait jamais regardé en arrière dans la vie, rapporte Pinkvilla.

L’actrice de Yeh Hai Mohabbatein va se fiancer

Aliya de Yeh Hai Mohabbatein, alias Krishna Mukherjee, est prête à se fiancer avec son petit ami de la marine. Les rapports indiquent que Krishna l’a rencontré par l’intermédiaire d’amis communs et qu’ils sont tombés amoureux. Elle l’a rencontré alors qu’il portait un uniforme de la marine. Krishna a gardé le nom privé car il est une personne privée et n’est pas habitué à l’industrie du divertissement. Les deux vont se fiancer le 8 septembre 2022.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 promos

Il y a quelques minutes, les créateurs de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ont sorti les promos de quelques concurrents de la saison à venir. Paras Kalnawat de la renommée d’Anupamaa, Nia Sharma, Shilpa Shinde et les vidéos promotionnelles de Dheeraj Dhoopar ont été publiées. Découvrez les promos ici. Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi seront les juges de l’émission.

Arjun Bijlani accueillera Splitsville

Si les rapports sont quelque chose à dire, l’acteur populaire Arjun Bijlani va redevenir l’hôte. Oui, tu l’as bien lu. Pour ceux qui attendaient de revoir Arjun Bijlani à la télévision, on le verra animer Splitsville. Un rapport publié sur un portail en ligne a déclaré qu’il succéderait à Rannvijay Singha qui animait l’émission depuis six saisons.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin vont voir des rebondissements intéressants. Les créateurs prévoient d’introduire un saut dans la série après quoi Virat et Sayi seraient séparés. Deux nouveaux entrants, des enfants, seront vus à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Lire le rapport complet ici.

