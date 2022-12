Trending TV News Today: Les fans qualifient les photos torse nu de Varun Sood de lueur de rupture, l’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma reçoit une surprise d’anniversaire et plus encore

Il est temps de conclure les Newsmakers TV du jour. Nous avons deux tourtereaux séparés Divya Agarwal et Varun Sood les deux faisant les gros titres pour des choses différentes. Nous avons Grand Patron 16 dans lequel nous avons un ancien vainqueur et fan assidu Gauahar Khan dénonçant la partialité des créateurs. Aussi, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté Aishwarya Sharma a passé son anniversaire sur le plateau au cours duquel elle a eu une surprise d’anniversaire. Et beaucoup plus s’est passé dans la section TV aujourd’hui. Voici un tour d’horizon des principaux journalistes télévisés du jour.

Aishwarya Sharma reçoit une agréable surprise d’anniversaire

Aishwarya Sharma alias Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est arrivée sur les plateaux de l’émission et a eu une agréable surprise. L’actrice a marqué une autre année aujourd’hui et allait travailler le jour de son anniversaire. Sa maquilleuse Ritu lui a fait une surprise en décorant sa maquilleuse/camionnette avec l’aide de Neil Bhatt. L’actrice n’a pas pu contrôler ses émotions et a été vue jaillissant de la surprise. Elle a écrit une note sincère pour sa maquilleuse. Découvrez les photos ici.

Varun Sood devient torse nu et les fans le qualifient de lueur de rupture

Varun Sood et Divya Agarwal sortaient ensemble depuis longtemps mais ont rompu plus tôt cette année. C’est en mars que Divya Agarwal a annoncé sa rupture avec Varun Sood. Cependant, les fans espéraient toujours qu’ils reviendraient. Et le jour de son 30e anniversaire, Divya a annoncé ses fiançailles avec Apurva Padgaonkar, laissant tout le monde sous le choc. Varun Sood a maintenant partagé une série de photos torse nu en ligne que les fans ont qualifiées de son éclat de rupture. Découvrez ses photos ici.

Neha Marda brise les mythes de la grossesse

Neha Marda, qui attend son premier enfant avec son mari Ayushman Agarwal après 10 ans de mariage, a partagé de nombreuses bobines en ligne sur diverses choses. Neha Marda, populaire pour des émissions de télévision telles que Balika Vadhu, Doli Armaano Ki et Kyun Rishton Mein Katti Batti a révélé quelques mythes liés à la grossesse dans une nouvelle bobine. Cependant, tout le monde n’était pas d’accord avec les informations partagées en ligne par Neha. Découvrez toute l’histoire ici.

Shehnaaz Gill honorera Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar?

Shehnaaz Gill a récemment bouleversé tout le monde avec sa nouvelle chanson Ghani Syaani avec MC Square. L’actrice a grésillé à chaque image de la chanson. Son look a été largement apprécié par les fans. Et maintenant, selon les rapports, Shehnaaz Gill va retrouver son co-vedette et ancien mentor de Bigg Boss 13, Salman Khan, sur scène. Shehnaaz Gill serait censé honorer le Weekend Ka Vaar avec MC Square.

Divya Agarwal brise le silence sur les trolls après ses fiançailles

À l’occasion de son 30e anniversaire, Divya Agarwal a partagé des photos de sa fête d’anniversaire et a annoncé qu’elle se fiancerait à sa meilleure amie Apurva Padgaonkar. Cela a été un énorme choc pour ses fans qui espéraient qu’elle retrouverait son ancien beau Varun Sood. Elle a été traitée de chercheuse d’or et brutalement trollée en ligne. De nombreux internautes ont déclaré que Divya avait trompé Varun. Et maintenant, Divya a réagi à la même chose dans une interview. Elle a dit qu’elle s’attend à ce que les fans fassent preuve de sensibilité puisqu’elle est maintenant fiancée. “J’ai eu des relations et j’ai toujours été ouvert à ce sujet, mais cela ne signifie pas que les internautes peuvent dire n’importe quoi sur ma vie personnelle”, a déclaré Divya, rapporte ETimes. La gagnante de Bigg Boss OTT a déclaré qu’Apruva était avec elle comme son rocher lorsqu’elle a rompu avec Varun.

Gauahar Khan SLAMS Bigg Boss; appelle le spectacle injuste

Ankit Gupta est le nouveau capitaine de la maison Bigg Boss 16. Récemment, une tâche a eu lieu dans la maison où Ankit devait choisir le prochain capitaine. Beaucoup de gens l’ont qualifié de partial et d’injuste. De nombreux fans d’Ankit Gupta ont apporté son soutien lorsque Bigg Boss a qualifié son capitaine d’ennuyeux et lorsque les autres colocataires l’ont ciblé pendant la tâche. Gauahar Khan a apporté son soutien à Ankit Gupta. Découvrez ce qu’elle a à dire ici.

Mahhi Vij partage une adorable vidéo d’elle-même et de Tara avec Rajveer et Khushi

Mahhi Vij et Jay Bhanushali encourageaient Rajveer et Khushi il y a quelques années. Cependant, bientôt, Rajveer et Khushi sont retournés dans leur ville natale. Et maintenant, Khushi et Rajveer sont en ville pour passer du temps avec Jay, Tara et Mahhi. L’actrice a partagé des photos et des vidéos en ligne et c’est ce qu’elle a fait il y a quelques heures également. Découvrez la vidéo réconfortante ici:

Vikas Gupta REJECTS propose de faire Bigg Boss 16 en joker ?

Pas plus tard qu’hier, nous avons signalé que des reportages dans les médias ont révélé que Vikas Gupta avait été approché pour entrer dans la maison de Bigg Boss 16 en tant que candidat générique. Il a pris son compte Twitter et a révélé que c’était un non l’année dernière et que cela reste également un non cette année. Vikas a déclaré que la chaîne devrait attirer plus de nouveaux candidats car les actuels obtiennent de bons TRP tels quels.

C’est tout dans les journaux télévisés aujourd’hui.