Trending TV News Today: les fans de Bigg Boss 16 critiquent Farah Khan pour avoir scolarisé Tina Datta-Priyanka Chahar Choudhary, les juges de Shark Tank India 2 fouillent sournoisement Ashneer Grover et plus

Bigg Boss 16 fait un maximum de vagues dans le monde de la télévision. Dans la promo, nous avons vu Farah Khan claquer Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta. Les fans se sont opposés à cela. Voici un aperçu des principales nouvelles…

Les fans de BB 16 contrariés par Farah Khan pour avoir ciblé Priyanka et Tina

La promo Weekend Ka Vaar a commencé avec Farah Khan scolarisant Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary. Les deux dames en auront plein les oreilles de Farah Khan. Elle dira qu’il est injuste de se moquer de l’aide mentale de quelqu’un qu’ils ont apportée à Shalin Bhanot. La promo a bouleversé les fans de la série. Ils estiment que Farah Khan ne peut pas être un hôte neutre en tant que sœur de Sajid Khan. Les fans pensent qu’elle est une partisane du Mandali.

Abdu Rozik applaudit le Pathaan de Shah Rukh Khan

La chérie de Bigg Boss 16 et chanteuse tadjike, Abdu Rozik, a été vue hier soir à l’extérieur de Mannat. Il portait une pancarte montrant son soutien au film Pathaan. Les foules qui attendaient à l’extérieur pour apercevoir le roi Khan ont également fait pleuvoir l’amour sur Chota Bhaijaan. Abdu Rozik est un grand fan de Shah Rukh Khan.

Shark Tank India 2 : Namita Thapar et Anupam Mittal ont-ils ombragé Ashneer Grover dans l’émission ?

ETimes a fait un rapport sur la façon dont les juges ont réagi à l’absence d’Ashneer Grover de l’émission. Namita Thapar a déclaré que la toxicité était exclue de la série. Anupam Mittal a déclaré que les entrepreneurs ont été humiliés lors de la première saison, ce qui ne se produit pas maintenant. Piyush Bansal estime que le salon n’est pas un espace de construction de marque personnelle.

Le casting de Durga Aur Charu après le saut révélé; pas de Tina Datta ou Kanika Mann

Les créateurs de Durga Aur Charu ont engagé Mohit Kumar en tant que protagoniste masculin. L’actrice bengali Adrija Roy, Rachi Sharma et Riya Sharma sont les trois actrices. Il n’y a ni Kanika Mann ni Tina Datta dans la série. On dit que Tina Datta a un projet à succès Telugu en main.

Shehnaaz Gill a un an de plus

Shehnaaz Gill a un an de plus. Ken Ferns a partagé quelques photos de sa fête d’anniversaire qui comprenait de nombreux gâteaux et un smash aussi. L’actrice sera vue dans le film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui vient le jour de l’Aïd.