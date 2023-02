Trending TV News Today: L’élimination de Bigg Boss 16 de Nimrit Kaur Ahluwalia, la simplicité de Shehnaaz Gill gagnent les fans et plus encore

Les émissions de télévision et les stars font toujours la une des journaux. Depuis Anupama pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, les émissions de télévision restent toujours la principale source de divertissement pour le public. Actuellement, l’émission de télé-réalité Grand Patron 16 est un sujet de discussion brûlant. C’est dans la dernière semaine et tous les regards sont tournés vers qui remportera le trophée. Dans une élimination surprenante, semble-t-il, Nimrit Kaur Ahluwalia est hors de la maison. La star de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a également attiré l’attention alors que ses jolies photos profitant de sa vie dans sa ville natale sont devenues virales. Faites défiler pour obtenir toutes les mises à jour.

Bigg Boss 16 : Nimrit Kaur Ahluwalia éliminé ?

Si l’on en croit le buzz sur les réseaux sociaux, le membre de mandali Nimrit Kaur Ahluwalia a été éliminé de Bigg Boss 16. Si près de la finale, Nimrit aurait été exclu de l’émission par le public qui est entré dans la maison pour une tâche.

Shehnaaz Gill gagne au classement général avec sa simplicité

Shehnaaz Gill qui a atteint un nouveau niveau de popularité grâce à Bigg Boss 16 a une fois de plus conquis tout le monde avec sa simplicité. Elle a partagé quelques photos sur les réseaux sociaux en appréciant le chai probablement dans sa ville natale alors qu’elle était vêtue d’un simple salwar-kameez.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Tournant à venir

Les Sai-Virat-Pakhi se battent pour leurs enfants à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Alors que Sai veut la garde de Vinu, Virat et Pakhi ne sont pas prêts à abandonner. Maintenant, dans les prochains épisodes, nous verrons que Sai se portera garant de tout informer Vinu. Ils se battent devant le tribunal et le juge a demandé à tous d’informer Vinu de la situation.

Anupamaa rebondissement à venir

Dans l’émission Anupamaa de Rupali Ganguly, nous verrons que la vérité de Maya sera révélée. Elle acceptera qu’elle était danseuse dans un club et que Sushma est son amie. Elle partage son histoire sanglante avec tous et Anupamaa sympathise avec elle.

Bade Achhe Lagte Hain 2 annonce la sortie de la bande-annonce

L’émission télévisée Bade Achhe Lagte Hain 2 qui mettait en vedette Nakuul Mehta et Disha Parmar va être témoin d’un bond en avant. Niti Taylor et Randeep Rai vont leur succéder. La nouvelle bande-annonce de la série est sortie et les fans sont déjà amoureux de leur chimie.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

