Journalistes télévisés du jour: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin stars Ayesha Singh et Siddharth Bodke laissent les fans jaillir de leur adorable lien sur les plateaux, les dernières mises à jour sur l’affaire du meurtre de Sonali Phogat, Tejasswi Prakash déclenche des rumeurs de fiançailles avec Karan Kundrra et plus encore.