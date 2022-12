Trending TV News Today: l’actrice d’Ishqbaaaz, Vrushika Mehta, se fiance, Devoleena Bhattacharjee dit que traiter avec des trolls est un passe-temps et plus encore

Jetons un coup d’œil aux actualités télévisées tendance du jour. Nous avons une actrice populaire qui s’est fiancée, nous avons un troll assassin, une actrice de télévision s’ouvrant sur ses luttes, des fans d’émissions de télévision populaires qui ont exprimé leurs opinions contre les créateurs et plus encore. Vrushika Mehta qui a été vu dans Ishqbaaaz se sont fiancés. Devoleena Bhattacharjee est trop occupé pour se soucier des trolls. Charu Asopa a parlé de ses difficultés lors des auditions. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin les fans sont assez contrariés par le précap et plus encore. Rattrapons les Newsmakers TV.

Devoleena Bhattacharjee est trop occupée pour répondre aux trolls

Depuis que Devoleena Bhattacharjee s’est mariée, l’actrice a fait la une des journaux dans Entertainment News. L’actrice a été brutalement accusée d’avoir épousé un musulman, Shanwaz Shaikh. Devoleena a riposté à certains des trolls mais est actuellement trop occupée pour leur répondre. Devoleena a ses rituels post-mariage et profite de sa nouvelle vie après son mariage. Lors d’une conversation avec Etimes, Devoleena a déclaré qu’en raison du fait qu’elle était occupée, sinon elle aurait fait passer le temps. L’actrice a déclaré qu’elle n’était plus dérangée par les trolls. Devoleena a également écrit une note spéciale pour son mari, Shanwaz plus tôt ce matin. Vérifiez le ici:

Moose Jattana trouve la personnalité d’Urfi Javed “arrogante”

Moose Jattana sera bientôt vu dans Splitsvilla X4. Fait intéressant, Urfi Javed faisait également partie de Splitsvilla X4. L’actrice a fait une connexion avec Kashish Thakur. Cependant, elle a quitté la série récemment. Et maintenant, son co-concurrent Moose Jattana est prêt à faire partie de Splitsvilla X4. Moose a réagi au même dire qu’elle est heureuse qu’Urfi ne soit plus dans la série. Découvrez plus de détails ici.

Charu Asopa parle de quitter Ziana et d’aller travailler

L’actrice de Mere Agne Mein, Charu Asopa, sera bientôt vue dans une nouvelle émission de télévision. L’actrice a partagé son enthousiasme à ce sujet lors d’une conversation avec un portail de divertissement en ligne. L’actrice a également partagé ses inhibitions quant au fait de laisser Ziana à la maison et d’aller travailler. Charu Asopa a également parlé de faire face à des commentaires sur sa prise de poids lors des auditions. Lire la suite ici.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont bouleversés

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Ayesha Singh alias Sai et Neil Bhatt alias Virat avoir une conversation dans laquelle le premier lui demande de quitter sa maison. Virat interroge alors Sai sur ses sentiments pour lui. Les fans sont extrêmement mécontents du précap. Découvrez toute l’histoire ici.

Gashmeer Mahajani à propos d’une histoire d’amour surnaturelle

Gashmeer Mahajani travaille avec Karan Kundrra et Reem Shaikh à Mussorie. L’acteur est une partie est assez gonflé à propos du spectacle car il est fini et a beaucoup de séquences d’action. L’acteur d’Imlie se souvient d’avoir tourné à des températures inférieures à zéro. Gashmeer a révélé qu’il faisait ses cascades tout seul. Le spectacle est basé sur deux frères loups-garous et leur histoire est mêlée à une belle histoire d’amour.

Simba Nagpal n’est pas déçu de la fin de son titre dans Naagin 6

Simba Nagpal a joué le rôle principal dans l’émission télévisée vedette de Tejasswi Prakash Naagin 6. Cependant, récemment, son personnage a fait une sortie avec beaucoup d’autres. L’histoire a maintenant fait un saut de génération et, par conséquent, Simba a été lâché. L’acteur n’est pas du tout déçu et a révélé qu’il était déjà informé de sa sortie, rapporte ETimes.

Vrushika Mehta se fiance

Dans une tournure des événements surprenante aujourd’hui, Vrushika Mehta de D3 et la renommée d’Ishqbaaaz ont annoncé ses fiançailles sur son compte de médias sociaux. Vrushika s’est fiancée à Saurabh Ghedia le 11 décembre. L’actrice a pris son temps pour l’annoncer. Découvrez le poste ici:

Quand la bobine Ram Kapoor a rencontré le vrai Ram Kapoor

Nakuul Mehta a pris sa poignée de médias sociaux et a donné une surprise spéciale à tous les fans de Bade Achhe Lagte Hain. Il a partagé une photo avec l’OG Ram Kapoor et l’OG Ram Kapoor de Bade Achhe Lagte Hain. Il a légendé le message en disant: “Ram Kapoor est dans le multivers du bonheur.” Navya Nanda, Kritika Kamra, Shuhaavi et d’autres célébrités ont également été bouleversées. Découvrez le post de Nakuul Mehta ici:

