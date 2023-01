Trending TV News Today: L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh STUNS dans un nouvel avatar, la vedette de Rupali Ganguly Anupamaa reçoit un nouvel ajout et plus encore

Il est temps de jeter un coup d’œil aux TOP TV Newsmakers du jour. Il se passe beaucoup de choses chaque jour dans l’industrie de la télévision. Émissions de télévision populaires telles que Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Anupamaa, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Grand Patron 16 et plus de gros titres saisis aujourd’hui. Shark Tank India 2, qui a débuté la semaine dernière, a également fait la une des journaux. Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a stupéfié tout le monde avec sa dernière séance photo, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et les rebondissements d’Anupamaa ont choqué les fans. Faisons un tour d’horizon des Newsmakers.

Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin gagne les cœurs

Ayesha Singh est l’une des actrices les plus populaires de la télévision indienne en ce moment. Elle joue Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui met également en vedette Neil Bhatt et Aishwarya Sharma en tête. Ayesha Singh a partagé de superbes photos sur sa poignée Instagram qui ont laissé ses fans émerveillés. Découvrez son message ici.

Anupamaa obtient de nouveaux membres de la distribution avec les nouveaux rebondissements

Anupamaa se prépare pour une tournure choquante dans Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et l’émission télévisée vedette d’autres célébrités. Nitesh Pandey est le nouveau venu qui joue Dheeraj, le copain d’enfance d’Anuj. Il apportera des rebondissements intéressants au spectacle. D’autre part, selon les rapports, Kavya alias Madalsa Sharma a un nouvel intérêt amoureux. Découvrez toute l’histoire ici.

Bigg Boss 16 : Farah Khan claquée, la liste des nominés dévoilée

Bigg Boss 16 se rapproche de la finale. Et par conséquent, la semaine de la famille se déroule à Bigg Boss 16. La sœur de Sajid Khan, la cinéaste Farah Khan est entrée dans la maison. Cependant, les internautes l’ont critiquée. Découvrez les tweets ici. D’autre part, 4 concurrents de Bigg Boss16 ont été nominés. Trois personnes du mandli ont également été nominées. Consultez la liste ici.

Mises à jour sur l’affaire de suicide de Tunisha Sharma

L’actrice de télévision Tunisha Sharma est décédée des suites d’un suicide le 24 décembre 2022. Sa mère a déposé une plainte pour complicité dans une affaire de suicide contre sa co-vedette d’Ali Baba: Daastan-E-Kabul, Sheezan Khan. Et maintenant, de nouvelles allégations ont été portées contre l’acteur. Ici sont les dernières mises à jour sur Tunisha Sharma Suicide Case.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: les fans discutent des bonnes actions de Jay Soni alias Abhinav

Jay Soni est entré dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai il y a quelques jours. Il joue Abhinav dans les émissions de télévision vedettes Harshad Chopda et Pranali Rathod. Le personnage de l’acteur a beaucoup conquis les cœurs de la série. Certains ont commencé à l’expédier mais AbhiRa ne le prend pas à la légère. Découvrez les réactions ici.

Shark Tank India 2 : Anupam Mittal répond à un fan demandant Ashneer Grover

Shark Tank India 2 a commencé la semaine dernière. Il a gagné des cœurs et a également suscité des critiques. Ashneer Grover ne fait plus partie de la série. Les fans lui manquaient. L’un des internautes a commenté le message d’Anupam Mittal et sa réponse vous laissera perplexe. Découvrez toute l’histoire ici.

Charu Asopa sur une relation cordiale avec Rajeev Sen

Charu Asopa et Rajeev Sen sont sur le point de divorcer. Les deux ont une fille ensemble, Ziana. Charu et Rajeev se sont coparentés. Charu a récemment rejoint Rajeev pour le mariage de son cousin. Et maintenant, Charu s’est ouvert sur le maintien d’une relation cordiale avec Rajeev. L’actrice dit que c’est le moins qu’elle puisse faire pour Ziana. Charu dit qu’elle ne veut pas mettre son enfant dans une situation difficile.

La mère de Rakhi Sawant à l’hôpital

Rakhi Sawant était enfermé dans la maison de Bigg Boss Marathi 4 depuis un moment maintenant. L’actrice a été éliminée et a eu le grand choc de sa vie. La mère de Rakhi Sawant ne se porte pas bien. Et elle a été hospitalisée. Rakhi a partagé une vidéo demandant aux fans de prier pour sa mère. L’actrice est également tombée en panne. Regardez la vidéo ici.

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash assiste ensemble à Maata Ki Chowki

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash se fréquentent depuis Bigg Boss 15. Ils se renforcent de jour en jour. Peu de temps après Bigg Boss 16, Tejasswi a plongé en profondeur avec Naagin 6 et Karan Kundrra a également pris des projets. Tejasswi et Karan se sont fixé des objectifs en couple. Ils ont récemment assisté à Maata Ki Chowki tenu chez Sudha Chandran. Ch

Regardez la vidéo de Karan et Tejasswi ici :

C’est tout dans les Newsmakers TV du jour.