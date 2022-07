Trending TV News Today: L’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai Deepesh Bhan décède à 41 ans, Imlie met en vedette Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer datant dans la vraie vie et plus

De l’hôte de Khatron Ke Khiladi 12, Rohit Shetty perd son calme à cause de Pratik Sehajpal, les co-stars d’Imlie Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer datant dans la vraie vie, l’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai Deepesh Bhan alias Malkhan Singh décède des suites d’une hémorragie cérébrale à 41 ans et plus, voici les Newsmakers TV du jour.

Khatron Ke Khiladi 12 : Rohit Shetty perd son calme face à Pratik Sehajpal ; L’AVERTIT de NE PAS enfreindre les règles

Dans le récent épisode, l’animateur Rohit Shetty perdait son calme face à la cascade aquatique réalisée par Pratik Sehajpal. Rohit Rohit souligne Pratik et lui dit de faire ce qui est demandé et de ne pas enfreindre les règles. Alors que Pratik demande à Rohit ce qu’il doit faire s’il ne sait pas nager, ce à quoi Rohit perd son sang-froid à propos de Pratik et dit qu’il aurait dû y penser avant de signer le contrat pour le spectacle car les cascades d’eau ne se produisent pas pour le première fois. Il a même averti Pratik qu’il ne pouvait pas tricher, sinon il serait éliminé de la série. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Pratik s’était mal comporté avec le cinéaste et il était extrêmement irrité contre lui. Lis

Imlie : Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer rencontre dans la vraie vie ?

La chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer à Imlie attire beaucoup l’attention. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble dans la vraie vie. Les deux ont précisé qu’ils n’étaient “que des amis”. Récemment, Sumbul s’est rendu sur Instagram pour louer la performance de Fahmaan dans la série. Elle a posté : “Fahmaan Khan, tu es un pétard. Kya exécute kiya hai meri jaaannnn !!!! J’adore ton paagalpan envers ton métier. Fier de toi mon juste ami.” Fahmaan a répondu et a écrit: “Aray wah juste ami aaj tareef pe tareef. Merci beaucoup.” Lis

L’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai Deepesh Bhan alias Malkhan Singh décède des suites d’une hémorragie cérébrale à 41 ans

L’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai, Deepesh Bhan, a rendu son dernier souffle ce matin (23 juillet) et est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. Apparemment, l’acteur jouait au cricket le matin lorsqu’il s’est effondré et a été emmené chez le médecin. Il a ensuite été transporté d’urgence dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort. Lis

Jhalak Dikhhla Jaa 10: Le comédien Bharti Singh animera une émission de télé-réalité sur la danse des célébrités?

Selon les derniers rapports de Telly Chakkar, la comédienne populaire Bharti Singh sera considérée comme l’hôte de Jhalak Dikhhla Jaa saison 10. Une source a été citée par ETimes TV disant que les gens auraient pu s’attendre à ce que Maniesh Paul soit l’hôte de la saison à venir, mais son nom n’a pas été considéré. L’émission commencera à être diffusée le 27 septembre. Les talents de comédien de Bharti et sa dose de divertissement parfaite ajouteront du piquant à l’émission de télé-réalité de danse des célébrités. Les créateurs prévoient de recruter des stars de la télévision populaires pour leur nouvelle saison. Lis

Anupamaa : Les fans sont complètement contrariés par le temps d’écran réduit de Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia ; tendance ‘Anuj est l’espoir’ exigeant plus

Dans la promo du prochain épisode d’Anupamaa, il a été montré que la photo d’Anuj tombe et cela montre que quelque chose de mauvais se produira dans le futur. MaAn a également remarqué que le temps d’écran d’Anuj a été réduit dans l’émission. Ils ont demandé “justice” pour Anuj, les fans de MaAn ont commencé à suivre Anuj Is Hope sur Twitter. Lis