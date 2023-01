Trending TV News Today: l’acteur d’Anupamaa Rushad Rana est attelé à Ketaki Walavalkar, Bigg Boss 16 MC Stan et Archana Gautam sont formés pour une approche négative et plus encore

L’acteur d’Anupamaa Rushad Rana est maintenant attelé à Ketaki Walavalkar. Les concurrents de Bigg Boss 16, MC Stan et Archana Gautam, ont été critiqués par Bigg Boss pour leur mauvaise attitude. Voici un résumé des principales nouvelles du jour…

L’acteur d’Anupamaa Rushad Rana se marie avec Ketaki Walavalkar

C’est une ambiance joyeuse dans l’équipe d’Anupamaa car Rushad Rana a épousé Ketaki Walavalkar. L’acteur joue Aniruddh Gandhi dans la série. C’est son deuxième mariage. Rupali Ganguly a partagé des photos du couple. C’était un simple mariage. Rushad Rana travaille depuis longtemps dans le domaine de la télévision, du cinéma et de l’OTT. Ketaki Walavalkar est un directeur créatif. Jetez un oeil à la photo…

Bigg Boss 16 écoles MC Stan et Archana Gautam

Bigg Boss 16 a appelé MC Stan et Archana Gautam. Les deux se sont disputés massivement les tâches ménagères. C’est Archana Gautam qui l’a lancé. MC Stan a perdu son calme et a dit des choses non parlementaires. Le combat s’est intensifié et les deux sont d’humeur à jouer le jeu. La ration de la maison est devenue affectée. Bigg Boss leur donne à tous les deux une oreille attentive.

Malav Rajda quitte Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Le réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Malav Rajda a quitté la série. Il a confirmé la nouvelle en disant qu’il se sentait un peu stagnant à travailler sur la même émission pendant 14 longues années. Il a dit que c’était une décision difficile car tout le monde est si étroitement lié. Malav Rajda a rejeté les nouvelles de différences créatives avec le producteur Asit Modi.

Vibhav Roy remplace Namik Paul sur Meri Saas Bhoot Hai

Selon Gossips TV, Vibhav Roy a remplacé Namik Paul sur Meri Saas Bhoot Hai. Mais c’est un peu déroutant car Namik Paul a dit qu’il faisait vraiment partie de Meri Saas Bhoot Hai. Le spectacle est une comédie dramatique basée à Benaras. Sushmita Mukherjee joue le rôle principal.

Ashneer Grover révèle avoir rejeté Virat Kohli pour une publicité

Ashneer Grover a révélé comment il avait rejeté Virat Kohli pour une publicité alors qu’il chargeait une bombe. Il a dit qu’il avait dit à l’agence qu’ils devraient plutôt amener 11 joueurs. Il en a même parlé à Virat Kohli.

