Trending TV News Today : l’acteur d’Anupamaa, Paras Kalnawat, rompt le silence après avoir été évincé ; Gashmeer Mahajani confirme avoir fait Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus

L’acteur d’Anupamaa, Paras Kalnawat, qui a joué le rôle très apprécié de Samar, a expliqué à quel point il avait été expulsé sans cérémonie de la série par les créateurs et la chaîne. L’acteur d’Imlie et Panipat, Gashmeer Mahajani, a confirmé qu’il faisait Jhalak Dikhhla Jaa 10 et d’autres gros titres de la journée.

Paras Kalnawat rompt son silence après avoir été renvoyé d’Anupamaa

Paras Kalnawat qui joue Samar a rompu son silence après avoir reçu l’ordre de quitter Anupamaa. L’acteur a déclaré que son personnage de Samar était coincé dans une ornière, il voulait donc explorer Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il a dit qu’on lui avait dit que Rajan Shahi était contrarié d’avoir signé une émission avec une chaîne rivale et a donc résilié son contrat. Il a dit qu’il souhaitait travailler sur les deux émissions, Anupamaa et Jhalak Dikhhla Jaa 10 ensemble. Paras Kalnawat a également déclaré qu’il avait repris le travail dans les cinq jours suivant le décès de son père car la maison de production avait besoin de lui. Il a dit que l’équipe d’Anupamaa était la plus grande de tous les temps, mais ce départ a été blessant.

Gashmeer Mahajani confirme être sur Jhalak Dikhhla Jaa 10

Gashmeer Mahajani, connu des téléspectateurs indiens sous le nom d’Aditya Kumar Tripathi d’Imlie, fait Jhalak Dikhhla Jaa 1o. Il a dit qu’il avait commencé les répétitions. A 15 ans, Gashmeer Mahajani débute sa carrière de chorégraphe. Il le fait toujours pour les films marathi.

Sumona Chakravarti prend la défense de Ranveer Singh

La star a eu des ennuis juridiques après qu’un avocat a déposé une plainte selon laquelle les photos nues de Ranveer Singh ont scandalisé la pudeur des femmes. Sumona Chakravarti, qui fait partie du Kapil Sharma Show, a déclaré qu’elle était une femme et qu’elle ne pensait pas que Ranveer Singh avait outragé sa modestie.

Akanksha Puri brise le silence sur le faux de Swayamvar Mika Di Vohti

Akanksha Puri a rompu son silence sur Swayamvar Mika Di Vohti étant une fausse émission. Elle a déclaré à ETimes : “Je voudrais réitérer que ce n’est pas une imposture. Mais les choses doivent se produire progressivement sur une période de temps.” Mais elle a dit que le mariage ne peut pas se faire en un tournemain et qu’il faudrait plus de temps à elle et à Mika Singh pour sceller l’accord.

Kundali Bhagya complète cinq ans; Les fans de PreeRan célèbrent

Kundali Bhagya a cinq ans complets. Les fans de Shraddha Arya – Dheeraj Dhoopar ont envoyé un énorme gâteau à l’actrice.

