Trending TV News Today: L’acteur d’Anupamaa Apurva Agnihotri a eu la chance d’avoir une petite fille; Charu Asopa réagit aux allégations de son ex-mari et plus encore

Depuis le matin, divers journaux télévisés occupent tout le monde. La nouvelle est à la mode et attire l’attention de tous. De l’acteur d’Anupamaa Apurva Agnihotri et sa femme Shilpa Saklani bénis d’une petite fille à Charu Asopa réagit aux accusations de son ex-mari, Salman Khan réprimande Archana Gautam, concurrent de Bigg Boss 16 et plus encore. Un regard sur la variété des nouvelles télévisées tendances qui ont laissé tout le monde accroché aux écrans. Regarde ça.

Apurva Agnihotri et sa femme Shilpa Saklani ont eu une petite fille

L’acteur d’Anupamaa Apurva Agnihotri et sa femme Shilpa Saklani ont eu une petite fille. Les deux ont nommé leur fille Ishaani et embrassent la parentalité après 18 ans de mariage. Apurva est allé sur son Instagram et a partagé une vidéo alors qu’il annonçait la bonne nouvelle au monde entier.

Charu Asopa réagit aux accusations de son ex-mari Rajeev Sen

Les papiers de divorce de Charu Asopa et Rajeev Sen sont prêts. Récemment, Charu a réagi aux accusations de Rajeev de ne pas l’avoir laissé rencontrer sa fille Ziana. Charu a déclaré que tout le monde est conscient que Ziana continuera à avoir une relation avec tout le monde. Elle a dit qu’elle n’éloignait pas Ziana de Rajeev et lui a dit de venir la rencontrer.

Bigg Boss 16 : Salman Khan en colère contre Archana Gautam

L’animateur de la saison 16 de Bigg Boss, Salman Khan, a réprimandé le candidat Archana Gautam pour avoir attaqué les colocataires. La promo publiée par les fabricants montrait que Salman se fâchait contre Archana et s’en prenait à elle. La légende de la promo disait : “#ShanivaarKaVaar mein bani Archana shikaar, kya woh apni galti maanegi iss baar ?”

La vidéo de Bharti Singh avec son petit garçon souhaitant à Haarsh Limbachiyaa un joyeux anniversaire est la chose la plus mignonne

Le comédien Bharti Singh et l’écrivain-mari Haarsh Limbachiyaa célèbrent leur cinquième anniversaire de mariage le 3 décembre. Bharti a partagé une jolie vidéo sur Instagram et a souhaité Haarsh. Dans la vidéo, le petit garçon de Bharti a souhaité au père Haarsh et elle a légendé le message, “ye Msg sirf @ haarshlimbachiyaa30 ke liye dosto kya hard ye sab karega ya nahi plssss comment maie jarur batao.” Plus tôt dans la matinée, Bharti a également partagé une photo d’eux ensemble de leur mariage et a écrit : “Joyeux anniversaire mari @haarshlimbachiyaa30 Je t’aime le 3 décembre, jour d’or de ma vie.”

Tejasswi Prakash fait du vélo plein de ballons sur les plateaux

L’actrice Naagin Tejasswi Prakash a été vue sur le vélo d’un vendeur de ballons sur les plateaux. Dans la vidéo, Tejasswi a enfilé un simple kurti gris et des leggings. Les fans ont versé de l’amour sur sa vidéo. Elle a sous-titré la vidéo comme suit : “Mon gang pour toujours mere yaar Ki shaadi @ jasjeev92.”