Trending TV News Today: La demande de libération sous caution de Sheezan Khan dans l’affaire du suicide de Tunisha Sharma est à nouveau rejetée; La mère de Tina Datta claque Shalin Bhanot, Sreejita De et plus

Rattrapons les journalistes télévisés du jour. Nous avons des mises à jour sur ce qui s’est passé dans le monde de la télévision au cours des deux dernières heures et nous devons dire qu’il y a beaucoup de mises à jour. À partir de Affaire de suicide de Tunisha Sharma Mises à jour du dernier buzz sur les émissions de télévision populaires telles que Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Bigg Boss 16, Shark Tank Inde 2 et d’autres ont fait la une des journaux. Urfi Javé a également fait l’actualité aujourd’hui. Découvrons qui et ce qui a fait l’actualité et pourquoi ci-dessous :

Urfi Javed porte plainte contre le chef du BJP

La renommée de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, a récemment été impliquée dans un échange avec le leader du BJP, Chitra Kishor Wagh. Et voilà que l’actrice-mannequin a porté plainte contre Wagh. Selon le rapport d’ETimes, l’avocat Nitin Satpute a révélé qu’il avait déposé une plainte contre Chitra pour menaces et intimidation criminelle. La même chose a été envoyée par la poste à Woman Commission Chariwomen Rupali Chakankar dans l’espoir de faire avancer l’affaire.

La mère de Tina Datta SLAMS Shalin Bhanot et Sreejita De

Bigg Boss 16 a fait la une des journaux pour le lien entre Tina Dutta et Shalin Bhanot la semaine dernière. Shalin et Tina se sont également rendues régulièrement aux Entertainment News. On a dit que Shalin était manipulé par Tina. Et maintenant, la mère de Tina a critiqué la croyance populaire selon laquelle Shalin n’est pas un adolescent mais un homme de 40 ans qui ne peut pas être obligé de danser sur les airs de quelqu’un. La mère de Tina a également critiqué Sreejita De et Archana Gautam pour leurs déclarations sur Tina. Sreejita avait appelé sa dépanneuse à la maison, la mère de Tina attend qu’elle sorte et lui réponde de la même manière. D’un autre côté, elle a également critiqué Archana pour sa déclaration sur l’utilisation de produits achetés par son ancien petit ami marié.

Affaire du suicide de Tunisha Sharma : la caution de Sheezan Khan est rejetée

Encore une fois, la demande de libération sous caution de Sheezan Khan a été rejetée par le tribunal de Mumbai. Sheezan Khan a été arrêté par la police de Vasai après que la mère de Tunisha Sharma l’a accusé d’incitation au suicide. Tunisha est décédée des suites d’un suicide le 24 décembre. Sheezan a nié les allégations et a maintenu qu’ils s’étaient séparés en bons termes. D’autre part, la mère de Tunisha a fait des déclarations choquantes faisant allusion au meurtre. Sheezan est détenu depuis le 25 décembre.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on verra Sai (Ayesha Singh) le rendre à Bhavani Kaku (Kishori Shahane) quand ce dernier vient la menacer devant chez elle. Les fans étaient heureux de revoir Sherni Sai dans sa forme féroce. Ailleurs, Sai est déterminé à faire en sorte que Virat (Neil Bhatt) révèle la vérité. Découvrez toute l’histoire ici.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons Akshara bouleversé après avoir vu Abhir en uniforme de médecin lors du concours de déguisements de son école. Abhimanyu entendra la voix d’Abhir et il l’aide également pour le spectacle mais ne le rencontre pas. Les fans qui l’ont regardé en ligne ont adoré l’épisode. Découvrez les réactions ici.

Bigg Boss 16 : Abdu Rozik expose Sajid Khan

Dans l’épisode de la nuit dernière de Bigg Boss 16, nous avons vu Abdu Rozik parler à Sumbul Touqeer Khan et son oncle et Nimrit Kaur Ahluwalia. Ils discutaient de la façon dont Sajid Khan se moquait également d’eux. Cet exposé des colocataires a été très accueillant pour les fans, en particulier les fans d’Abdu. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Le frère de Rakhi Sawant réagit à son mariage

Récemment, des rapports ont fait surface indiquant que Rakhi Sawant avait changé de religion et embrassé l’islam lorsqu’elle avait épousé Adil Khan Durrani en juillet de l’année dernière. Adil, d’autre part, a tout nié et a ensuite demandé un certain temps pour tout révéler. On dit que Rakhi Sawant a changé son nom en Fatima pour épouser Adil. Le frère de Rakhi a réagi au même dire qu’il n’était pas au courant de ces informations et a affirmé que c’était une question de mari et femme. Lire plus de détails ici.

Bagha récupère son Bawri !

Monika Bhadoria qui jouait Bawri face à Bagha de Tanmay Vekaria dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a quitté la série il y a quelques années. Et maintenant, Bagha a enfin son nouveau Bawri. Oui, tu l’as bien lu. Navina Wadekar a remplacé Monika en tant que Bawri dans la série. Les photos de l’actrice et de l’acteur sont devenues virales. Découvrez-les ici :

Gauahar Khan affiche son baby bump dans un style glam !

Il y a quelques minutes, Gauahar Khan a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager quelques photos. L’actrice de cinéma et de télévision attend son premier enfant avec son mari Zaid Darbar. En parlant des images, Gauahar est extrêmement jolie dans une robe embellie. On la voit exhibant sa jolie bosse de bébé. Découvrez les images ici:

C’est tout dans les journalistes télévisés d’aujourd’hui.