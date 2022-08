Trending TV News Today: la célébrité de Bigg Boss 11 Priyank Sharma attaquée par un inconnu, Nach Baliye 10 reportée, Indian Idol 13 se fait critiquer et plus

Il s’est passé beaucoup de choses dans les journaux télévisés aujourd’hui. De Yeh Rishta Kya Kehlata Hai à Priyank Sharma, Nach Baliye 10, Indian Idol 13, Tejasswi Prakash et de plus en plus de célébrités et d’émissions de télévision ont fait leur apparition dans les journaux télévisés du jour. Il est temps de rattraper son retard sur les actualités télévisées tendance. Priyank Sharma a été attaqué par un inconnu. Nach Baliye 10 est à nouveau reporté. Indian Idol 12 reçoit beaucoup de critiques pour avoir été scénarisé et plus encore. Vérifions les newsmakers…

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

AbhiRa est susceptible de partir en lune de miel en Suisse. Harshad Chopda et Pranali Rathod avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Et les fabricants sont actuellement en reconnaissance en Suisse. Abhimanyu alias Akshara alias Harshad Chopda et Pranali Rathod se sont mariés il y a quelques mois et doivent encore partir en lune de miel. Découvrez toute l’histoire ici.

Priyank Sharma a été attaqué par un inconnu

Priyank Sharma, célèbre dans Bigg Boss 11, a récemment été battu par un inconnu à Ghaziabad. Il a été agressé alors qu’il sortait d’un hôpital avec ses parents. Priyank s’en est sorti indemne mais a eu quelques contusions. Il a porté plainte contre l’agresseur. Découvrez toute l’histoire ici.

Tejasswi de Naagin 6 affiche son dos tonique

Tejasswi Prakash, célèbre pour Naagin 6 et Bigg Boss 15, met le feu à Instagram et comment ! L’actrice a beaucoup amélioré son jeu de mode ces derniers temps. Des robes moulantes aux coupes audacieuses et plus encore, Tejasswi Prakash a laissé ses fans à bout de souffle. Et cette fois, l’actrice a affiché son dos tonique dans un chemisier dos nu. Les fans sont devenus gaga sur ses photos. Découvrez les photos de Tejasswi ici.

Nach Baliye 10 est à nouveau reporté

Depuis quelques semaines, Nach Baliye 10 fait l’actualité. L’émission de télé-réalité produite par Salman Khan revient sur les écrans. On dit que le spectacle a de nouveau été retardé. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet. Selon les rumeurs, Mohsin Khan, Shehnaaz Gill, Pratik Sehajpal et Rupali Ganguly participeraient à Nach Baliye 10. Consultez l’intégralité du rapport ici.

Indian Idol 13 sera-t-il scénarisé ?

Indian Idol 13 est l’une des émissions de télévision qui va bientôt revenir à la télévision. Les promos et les dates d’audition font le tour d’Internet en ce moment. Mais la chaîne et les créateurs ont été critiqués pour la nouvelle promo. Les internautes l’appellent faux et scénarisé. Découvrez les commentaires de la promo Indian Idol 13 ici.

Raja Choudhary ne rencontrera pas Palak

Raja Choudhary s’est récemment assis pour une interview dans laquelle il s’est ouvert sur son lien avec sa fille Palak Tiwari. Raja Choudhary a révélé qu’il n’avait pas été en contact avec Palak. Raja a partagé qu’il ne lui envoyait que des messages ou des e-mails. Il a ajouté que Palak était occupé ou l’ignorait.

Raj Anadkat dans Bigg Boss 16 ?

Il y a quelques jours, des informations selon lesquelles Raj Anadkat aurait quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ont fait surface. Il y avait quelques problèmes entre Raj et les créateurs de la série. Et par conséquent, l’acteur qui a joué le rôle de Tapu a décidé de passer à autre chose. Et maintenant, les derniers rapports indiquent que Raj Anadkat a été approché par les créateurs de Bigg Boss 16. Raj reprendra-t-il le comment de Salman Khan ? Seul le temps nous le dira.

C’est tout dans les Newsmakers TV du jour.