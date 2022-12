Trending TV News Today: KRK réagit au mariage de Devoleena Bhattacharjee, le candidat de Bigg Boss 16 Sumbul Touqeer Khan a reçu une réduction de salaire et plus encore

Jetons un coup d’œil aux TOP TV Newsmakers du jour. Nous avons un scoop exclusif de la maison de Grand Patron 16 à un critique de cinéma autoproclamé réagissant à Devoleena Bhattacharjeele mariage de avec une tournure choquante dans la populaire émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Une émission télévisée mythologique populaire va être diffusée, certains moments BTS deviennent viraux et plus encore, voici un aperçu de qui et de quoi a fait l’actualité dans le monde de la télévision. Sans plus tarder, rattrapons-nous…

Les honoraires de Sumbul Touqeer Khan dans Bigg Boss 16 sont-ils réduits ?

Plus tôt dans la journée, nous vous avons signalé que les frais de Sumbul Touqeer Khan pour Bigg Boss 16 seront réduits d’un pourcentage considérable. Étant donné que la série bénéficie également d’une prolongation cette saison, les créateurs sont revenus à la budgétisation, ont révélé des sources. Découvrez tous les détails ici. Cependant, selon les derniers rapports, le père de Sumbul Touqeer Khan a nié le rapport. Il a dit que Sumbul allait plus fort que jamais maintenant.

Sumedh Mudgalkar et Mallika Singh vedettes de l’émission télévisée RadhaKrishn se termineront en janvier

La populaire émission de télévision mythologique RadhaKrishn va bientôt disparaître. L’acteur Sumedh Mudgalkar qui joue le rôle du Seigneur Krishna lui-même a révélé la nouvelle en ligne. L’émission diffusera son dernier épisode le 14 janvier 2022. Alors que Sumedh a écrit une note sincère, le producteur de l’émission, Siddharth Kumar Tewary est heureux que l’émission ne soit plus traînée. Le producteur a également fait l’éloge de Sumedh et Mallika. Découvrez le post de Sumedh Mudgalkar ici:

Ayaz Khan embrasse la paternité

L’acteur de Dill Mill Gayee, Ayaz Khan, a accueilli une petite fille plus tôt ce matin. L’acteur a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé l’heureuse annonce. Ayaz Khan et sa femme Jannat ont embrassé la parentalité après 5 ans de leur mariage. L’acteur a déclaré plus tôt qu’ils avaient mis 5 ans à bien se connaître. Et juste avant d’apprendre la grossesse, ils prévoyaient de partir en vacances. Ayaz et Jannat l’ont nommée Dua. Découvrez le poste ici:

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin grosse torsion

Selon le précap de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat (Neil Bhatt) va se marier avec Pakhi (Aishwarya Sharma) devant les membres de la famille. Ce n’est pas ça, il lui donnera également tous les droits en tant qu’épouse. Sai (Ayesha Singh) qui est témoin de tout cela aura le cœur brisé. Découvrez plus de détails sur le même ici.

KRK réagit au mariage de Devoleena

KRK vivait également sous l’impression que Devoleena Bhattacharjee sortait avec Vishal Singh. Il a pris sa poignée de médias sociaux et a posé la même question. Alors qu’il félicitait Devoleena pour son mariage, il lui demanda aussi pourquoi elle l’avait rejeté. Découvrez les tweets et toute l’histoire ici.

Charu et Rajeev passent du temps avec Ziana

Charu Asopa et Rajeev Sen ont coparenté leur fille Ziana. Le petit vit avec Charu. L’actrice a pris son compte YouTube et a partagé un vlog dans lequel elle a révélé à quoi ressemblait sa journée et a emmené Ziana rencontrer Rajeev. En voyant Rajeev Sen et Charu Asopa avec leur petite fille, les fans leur ont souhaité de se remettre ensemble. Regardez la vidéo ici.

La date d’accouchement de Gauahar Khan révélée

Gauahar Khan et Zaid Darbar vont être parents. Les deux ont profité de leur pseudo sur les réseaux sociaux pour révéler la nouvelle. Depuis lors, tout le monde verse des messages de félicitations pour le duo. Et maintenant, un rapport dans ETimes a révélé la date d’accouchement de Gauahar Khan. De plus, le père de Zaid, Ismail Darbar, a également exprimé son bonheur. Découvrez toute l’histoire ici.

BTS de Niyati Fatnani-Arjun Bijlani à Mussorie

Niyati Fatnani et Arjun Bijlani feront une apparition dans Karan Kundrra, Gashmeer Mahajani et Reem Shaikh vedette de l’émission télévisée Bhediya Ishq Aur Junoon. L’actrice n’a pas beaucoup révélé les détails mais a partagé quelques BTS incroyables depuis le lieu de tournage, Mussorie. Découvrez son message ci-dessous:

Abdu Rozik de retour en CE jour spécial

Abdu Rozik a récemment été expulsé de la maison de Bigg Boss 16. Les fans étaient assez contrariés et ont même appelé au boycott. Cependant, Abdu va bientôt revenir. L’influenceur, chanteur et boxeur tadjik fera sa rentrée en tant que Père Noël dans l’épisode spécial de Noël, indique un rapport dans TellyChakkar.

C’est tout dans le journal télévisé d’aujourd’hui.