Trending TV News Today: Kashmera Shah expose la crise conjugale de Karan Mehra-Nisha Rawal, l’acteur d’Imlie Fahmaan Khan démystifie les rumeurs de rencontres avec Sumbul Touqeer et plus

Kashmera Shah, dans une interview explosive, a déclaré qu’elle avait accepté de devenir le témoin de personnalité de Karan Mehra alors qu’il combattait une affaire contre son ex-épouse Nisha Rawal. L’acteur d’Imlie Fahmaan Khan a démenti les rumeurs de rencontres avec Sumbul Touqeer Khan. Voici un point bas…

Les confessions choquantes de Kashmera Shah sur la crise conjugale de Karan Mehra et Nisha Rawal

Le mariage de Karan Mehra et Nisha Rawal fait la une des journaux depuis longtemps. Maintenant, Kashmera Shah est sorti et a fait des révélations choquantes. Elle a déclaré qu’il pourrait y avoir des failles dans les allégations de violence domestique avancées par Nisha Rawal. Elle a dit qu’elle allait être un témoin de caractère pour Karan Mehra dans l’affaire.

L’acteur d’Imlie Fahmaan Khan parle de sa rumeur de rencontre avec Sumbul

L’acteur d’Imlie Fahmaan Khan a parlé des rumeurs de rencontres avec Sumbul Touqeer Khan. Il a dit qu’ils ne sont que des co-stars et de très bons amis. Il a dit qu’il n’était pas le parfait petit ami mais qu’il ne pouvait être qu’un bon ami. Il a également dit qu’il n’avait aucune idée du saut proposé jusqu’à présent.

Anjali Arora massivement trollée pour avoir exagéré après une fuite virale de MMS

Anjali Arora a été royalement critiquée pour son jeu excessif alors qu’elle célébrait le succès de sa chanson, Saiyyan with the paps. Les gens ont estimé que son acte ouvertement mignon était faux et comment. Parlant de la fuite de MMS où une vidéo est devenue virale d’une fille qui lui ressemble beaucoup, Anjali Arora a déclaré: “Anjali avait dit:” Je ne connais pas kyun kar rhe hain in logon ne hi to mujhe bnaya hai. Inki bhi famille hai..meri bhi famille hai. Vidéos de la famille Meri bhi sare dekhti hai.”

Saumya Tandon aide la famille de feu Deepesh Bhan via un financement participatif après la disparition soudaine de l’acteur de Bhabhi Ji Ghar Par Hain

L’actrice Saumya Tandon a aidé à collecter Rs 50 lakh pour la famille de feu Deepesh Bhan. Il avait contracté un prêt immobilier pour acheter un appartement pour sa femme et son fils. Elle a exhorté les fans et tout le monde à contribuer et à soulager les souffrances de la famille. Les fans l’ont félicitée pour ce geste.

Shakti Arora s’ouvre sur le fait de se mettre à la place de Dheeraj Dhoopar pour Kundali Bhagya

Shakti Arora a déclaré qu’il ne se souciait pas de ce que les gens ressentaient à son entrée dans le rôle de Dheeraj Dhoopar dans la série. Il a dit que l’équipe de Kundali Bhagya a été très accueillante. Il a dit qu’il était resté à l’écart des médias sociaux et qu’il avait laissé son travail parler.