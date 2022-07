Trending TV News Today: Karan Kundrra s’ouvre sur les trolls, Khatron Ke Khiladi 12 éliminations choque les fans, Rashami Desai se fait honte et plus

De Harshad Chopda de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Karan Kundrra à Khatron Ke Khiladi 12, Anushka Sen et plus, voici un dekko au Journalistes de la télévision du jour. Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde de la télévision aujourd’hui. Harshad Chopda a remporté le sondage sur l’acteur qui réussit les scènes émotionnelles. Karan Kundrra a réagi aux trolls. Khatron Ke Khiladi 12 concurrents sont revenus dans la baie et les éliminations d’un concurrent ont laissé tout le monde sous le choc. Anushka Sen a expliqué qui était son parti pris parmi les Membres du BTS et plus.

Abhinav a-t-il déclaré Rubina vainqueur du KKK12 ?

Mohit Malik, Kanika Mann, Rubina Dilaik, Nishant Bhat, Tushar Kalia, Jannat Zubair, Rajiv Adatia et d’autres ont été repérés à l’aéroport aujourd’hui alors qu’ils revenaient du Cap. Abhinav Shukla était venu recevoir Rubina Dilaik à l’aéroport. Il a levé sa main alors qu’ils faisaient face aux paparazzi comme s’ils étaient le gagnant. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Rubina était la gagnante. Découvrez l’histoire ici.

Rashami Desai se fait honte

Telle est la société dans laquelle nous vivons où les gens qui font des efforts et montrent leur agilité sont brutalement traqués pour leur type de corps. Rashami Desai a été brutalement honteuse dans sa vidéo de fitness. Non seulement ses trolls, mais aussi ses fans ont parlé de son poids, au lieu de se concentrer sur la propreté de son défi. Découvrez toute l’histoire ici.

Harshad l’emporte sur le résultat du sondage

BollywoodLife avait mené un sondage sur les scènes émouvantes de l’acteur. Harshad Chopda de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Nakuul Mehta de Bade Achhe Lagte Hain 2, Fahmaan Khan d’Imlie et bien d’autres faisaient partie du sondage. Harshad Chopda a gagné avec une majorité écrasante. Consultez les résultats du sondage ici.

Karan Kundrra réagit aux trolls

L’animateur de Dance Deewane Juniors, Karan Kundrra, s’est ouvert sur le fait d’être traqué par des internautes. L’acteur a partagé que la haine ne le dérangeait pas beaucoup mais qu’il aimerait la rendre aux opposants. Cependant, Tejasswi Prakash l’a aidé à se calmer. Il ajoute qu’il a commencé à écouter Tejasswi et a cessé de bajaoer les gens. Lire la suite ici.

Les fans en colère contre l’élimination d’Aneri Vajani ; l’actrice réagit

Les fans de Khatron Ke Khiladi 12 sont très en colère contre les fabricants pour avoir évincé Aneri Vajani cette semaine. Il y a eu des messages où il a été souligné que certains des candidats n’étaient pas traités correctement et qu’il y avait un parti pris tout au long. Quand Aneri a été éliminée, elle a été associée à Shivangi Joshi. Ils ont été opposés à Rajiv Adatia et Chetna Pande. Voici ce que les fans ont à dire. Dans d’autres nouvelles, Aneri a publié une note sincère exprimant sa gratitude pour une expérience de vie. Lire la suite ici.

Anushka nomme son membre FAVE BTS

Anushka Sen, qui animera une émission télévisée sur Zee Cafe, s’est ouverte sur son membre FAVE BTS, alias son parti pris dans les Bangtan Boys. Anushka, qui a tourné pour sa première émission télévisée sud-coréenne, est une grande fan de BTS. Elle a nommé BTS V alias Kim Taehyung comme son préféré. Elle a également expliqué ce qu’elle aime chez BTS en tant que boys band.

C’est tout dans les journalistes télévisés du jour.